فور ظهورها … نتيجة الثانوية العامة فى مصر 2024 من خلال الرابط الرسمى للوزارة

ينتظر طلاب الثانوية العامة وأسرهم في مختلف المحافظات المصرية إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2024، بعد أن تُعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم الفني، كذلك يبحث الطلاب عن رابط مباشر لنتائج الثانوية العامة للعام 2024، بعد أن يتم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، سنقوم في هذا المقال بتقديم رابط نتائج الثانوية العامة لعام 2024 من خلال رقم الجلوس، وذلك عبر الرابط الرسمى لوزارة التربية والتعليم، حيث يمكنكم الاستفسار عنها مباشرة عند ظهورها ويتضح ذلك من خلال هذا المقال.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 فى مصر.

نفت وزارة التربية والتعليم الفني بشكل قاطع جميع الأخبار المتداولة حول موعد صدور نتيجة الثانوية العامة للسنة الدراسية 2024، وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، شادي زلطة، في تصريحات له، أن الوزارة لم تحدد بعد موعدًا رسميًا للإعلان عن نتائج الثانوية العامة، وأن جميع المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذا الموضوع ليست صحيحة، ذكر زلطة أن الوزارة تقوم حاليًا بعمليات رصد الدرجات، مشددًا على أنها ستعلن عن الموعد الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2024 فور الانتهاء من جميع الإجراءات المرتبطة بذلك.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024.

يمكن للطلبة الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2024 فى مصر من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

أولا : زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ثانيا: اختيار قسم نتائج الشهادة الثانوية، ثم استعراض نتائج الشهادة الثانوية لعام 2024.

ثالثا : قم بإدخال رقم جلوس الطالب

رابعا : اضغط على زر “عرض النتيجة” لعرض الدرجات بشكل واضح.

انتظر قليلا وستظهر لك نتيجتك على الشاشة .