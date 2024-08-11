“أغاني البيبي الممتعة لطفلك” استقبل تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية لمتابعة الأغاني والأناشيد

قناة طيور الجنة بيبي من القنوات الرائعة التي حققت شهرة كبيرة في مجال محتوى الأطفال، حيث تميزت بتقديم محتوى مبتكر ومميز موجه للأطفال الصغار، فهي تركز على الأناشيد والأغاني التعليمية والترفيهية التي تفيد الأطفال وتنمي مهاراتهم الاجتماعية واللغوية، والجدير بالذكر أن المحتوى الذي تعرضه يجذب الأطفال ويشجعهم على التعلم بأسلوب ترفيهي مميز، كما تحرص القناة على عرض المحتوى بجودة ممتازة وعلى مدار 24 ساعة، في السطور القادمة نذكر لكم بيانات تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات.

استقبل تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024

تختص قناة طيور الجنة بيبي بتقديم محتوى موجه للأطفال، حيث تعرض أغاني وأناشيد تتعلق بالمفاهيم الأساسية التي يجب على الأطفال تعلمها مثل الألوان، والأرقام، والحروف، التي تعتمد على رسومات جذابة وملونة بألوان مميزة تلفت نظر الأطفال وتشجعهم على التعلم، كما تهدف القناة من خلال محتواها على تعزيز القيم الدينية والأخلاقية لدى الأطفال، وفي السطور القادمة نذكر لكم أحدث بيانات تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية، وهي على النحو التالي.

ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات

قناة طيور الجنة بيبي من القنوات الفضائية التي تقدم محتوى حصري بأغاني جديدة تسعد العديد من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة طيور الجنة بيبي من أجل متابعة ومشاهدة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية على مدار 24 ساعة بدون انقطاع لذلك سوف نوضح لكم اليوم التردد الحالي للقناة الفضائية على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أحدث تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية تثبيت تردد قناة طيور الجنة بيبي

لأجل تثبيت قناة طيور الجنة بيبي على جهاز التلفاز، يجب القيام بما يلي: