“موسم مليء بالاحداث الساخنة”.. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وتردد القنوات الناقلة له

فترة قصيرة جدا وحدها من تفصلنا عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس احد اشهر المسلسلات التركية التاريخية التي لها قاعدة جماهيرية كبيرة من المحيط إلى الخليج، حيث يتميز مسلسل قيامة عثمان بالاحداث التاريخية الفريدة التي تدور حول تأسيس الدولة العثمانية، كما يلقي المسلسل الضوء على الصراعات والمواجهات التي خاضها القائد البطل عثمان ابن ارطغرل ليأسس دولته، وخلال السطور القادمة سنتعرف على موعد عرض الموسم الجديد.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

بلهفة وعلى احر من الجمر ينتظر عشاق المسلسلات التركية التاريخية الاعلان عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس من قبل الشركة المنتجة التي لم تحدده حتى الآن بشكل رسمي، مما يعني استمرار اعمال التصوير والمونتاج لكافة الحلقات، وسط توقعات بأن يتم عرض الحلقة الاولى من الموسم الجديد على قناتي الفجر وATV التركية خلال شهر أكتوبر المقبل على غرار الاجزاء الماضية، المسلسل بطولة بوراك اوزجيفيت.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

بعد أن تعرفنا على توقيت عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس نحن الآن بصدد معرفة ترددالقنوات الناقلة للمسلسل في موسمه الجديد لمتابعة الأحداث التي تجمع ما بين الحروب والمؤامرات التي مر بها عثمان ابن أرطغرل حيث جاءت الترددات للقنوات على النحو التالي:

قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10769.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: عمودي.

حيث يمكنك تنزيل ترددات تلك القنوات لمتابعة الموسم الجديد في كافة حلقاته، والذي من المتوقع أن يحقق نسبة مشاهدة ونجاح قياسي على غرار المواسم السابقة.