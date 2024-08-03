اسعدي أفراد أسرتك.. طريقة عمل شكشوكة البيض بالسجق بطعم رائع

فيما يتعرف الكثير من الأمهات على طرق جديدة للتعامل مع البيض، فإن معظم الأطفال لا يفضلون تناوله رغم أهميته الغذائية الكبيرة فالبيض غني بالكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام، وهناك العديد من الوصفات الشهية والمبتكرة التي يمكن إعدادها لتحفيز أطفالك على تناوله، إحدى هذه الوصفات الرائعة هي طاسة البيض بالسجق، والتي تعرف أيضًا باسم الشكشوكة ولكن عند إضافة السجق إليها فإنه يضفي عليها طعمًا رائعًا وفريدًا يتم تقديم هذه الوجبة المُشبعة مع الخبز البلدي والمخلل، لتكتمل بذلك تجربة طعام متكاملة وفي هذا المقال، سنتعرف على طريقة تحضير هذه الوصفة اللذيذة والمغذية التي ستلقى إقبالاً كبيرًا من قبل الأطفال.

طريقة عمل شكشوكة البيض بالسجق

شكشوكة البيض بالسجق هي من أشهى الأطباق التي يمكن تحضيرها على مائدة العشاء وإنها وجبة مثالية لإمداد الجسم بالطاقة والشبع، بالإضافة إلى أنها خيار اقتصادي وسريع التحضير، فكل ما يلزم لإعدادها هو ربع ساعة فقط ويتم تحضيرها بالجمع بين البيض المقلي والسجق اللذيذ

مكونات شكشوكة البيض بالسجق البلدي:

8 بيضات

500 جرام سجق بلدي

بصلة كبيرة مفرومة

2 طماطم مفرومة

1 فلفل حار (اختياري)

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة التحضير: