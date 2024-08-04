حملة كوينز بيس 777.. احصل على بكجات الأيبيك “ميسي وبيريز” طريقة إنهاء المهام بسهولة لعبة بيس موبايل e football pes 2024

من خلال حملة حملة كوينز بيس 777، احصل على بكجات الأيبيك ميسي وجريزمان وبيريز لعبة بيس موبايل e football pes 2024، في حملة مميزة للعبة بيس تقوم اللعبة بخطوة ممميزة للحصول على رضاء لاعبيها عن طريق حملة كوينز مجانية تحمل مسمى 777، كما قد أطلقت بكج للاعب بيريز وعدد من اللاعبين ب 777 كوينز.

حملة كوينز بيس 777 المجانية e foot ball pes

نسلط معكم الآن الضوء على الحملة المميزة للعبة بيس موبايل حملة كوينز بيس 777 احصل على بكجات الأيبيك “ميسي وبيريز” لعبة بيس موبايل e football pes 2024، حيث جائت الخاصة بتحديات الكوينز كالتالي:

تضم الحملة لاعب أيبيك بوستر وهو بيريز.

تضم الحملة عدد من الكوينز المجانية.

يمكنك الحصول على الكوينز المجانية من خلال إنها المهام المتواجده في اللعبة.

كما يمكنك الحصول على بكجات ميسي أو جريزمان أو بكج إنجلترا، حيث لم تنتهي البكجات بعد.

تضم التحديات عدد من المبارات السهلة للفوز بها، كما تضم تحديات تسجيل الدخول.

طريقة إنهاء مهام حملة 777 كيونز بسهولة

فبعد أن توصلنا من خلال ما تم ذكره إلى حملة كوينز بيس 777، احصل على بكجات الأيبيك “ميسي وبيريز”، ننتقل بكم للتعرف معا على طريقة إنهاء مهام حملة 777 والحصول على الكوينز بسهولة لعبة بيس موبايل e football pes 2024، حيث يمكنك إنها المهام من خلال ما يلي: