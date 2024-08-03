إعلان موعد بدء العام الدراسي الجديد في العراق 2024/2025

ارتفعت استفسارات الطلاب وأولياء الأمور في العراق بشكل ملحوظ حول موعد بدء العام الدراسي 2024 ووفقا لما أعلنه وزارة التربية العراقية فإن الدراسة ستبدأ في أوائل أكتوبر، الوزارة تعمل بجد للتحضير للعام الجديد كما شرعت في تجهيز المستلزمات الأساسية وتحديث المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الإدارات والمدارس لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن بدء العام الدراسي الجديد 2024 في العراق والذي سينطلق في أوائل أكتوبر 2024 تبعا للتوقيت المعتاد للسنوات السابقة، وأكدت الوزارة أن هذا التوقيت مستقر بشكل كبير ويتزامن مع جهودها المستمرة لتحديث المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية من الابتدائية حتى الثانوية، وستقوم الوزارة بتوزيع الجداول الدراسية مبكرا وهذا يمنح الطلبة الوقت الكافي لتنظيم أوقاتهم والاستعداد بشكل فعال للعام الدراسي ويتم إعداد الجداول الدراسية بعناية لضمان توازن توزيع المواد.

شروط إتمام انتقال الطلاب من مدرسة إلى أخرى للعام الدراسي 2025

الانتقال من مدرسة إلى أخرى يجب الإلتزام بالشروط التالية: