“استعلم هسة عبر مظلتي” خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر spa.gov.iq

تزايد البحث عن معرفة أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق، حيث أن برنامج الرعاية الاجتماعية يعد من أبرز برامج الدعم المقدمة من قبل الحكومة العراقية للأسر المحتاجة وأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط والهدف منه هو مساعدة المواطنين وتقديم يد العون لهم ومساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الجميع وتحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم.

أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أوضحت وزارة العمل في العراق أنه من المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة سيتم رفع أسماء المقبولين بالوجبة الأخيرة بالرعاية الاجتماعية وذلك عقب تقييم حالات المتقدمين ومراجعة البيانات والتأكد من صحتها وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

يمكن الاستعلام عن نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق بشكل إلكتروني عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي.

بعد ذلك قم بكتابة كود التحقق المرئى.

ثم اختر الوجبة الأخيرة بالرعاية الاجتماعية.

اختر المحافظة التابع لها.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على كلمة استعلام أو بحث.

انتظر لحظة سوف تظهر أمامك كشوفات بأسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية قم بالبحث عن اسمك.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وجاءت الشروط على النحو التالي: