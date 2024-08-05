غياب الحضور العربي في جدول ترتيب ميداليات اولمبياد باريس 2024

في ظل غياب التواجد العربي في سبورة الميداليات، تزايد البحث بين الجماهير لمعرفة ترتيب الميداليات لأولمبياد باريس 2024، مع انتهاء اليوم التاسع من المنافسات يوم الجمعة، 2 أغسطس، بينما تستمر الألعاب حتى 11 أغسطس، يظل رصيد الدول العربية متجمداً مع فضية مبارز الحسام التونسي فارس فرجاني وبرونزية مبارز السيف المصري محمد السيد.

آمال معلقة على ألعاب القوى والملاكمة وكرة القدم

تتوجه الأنظار نحو ألعاب القوى والملاكمة وكرة القدم لإنقاذ ماء وجه العرب في هذه الألعاب الأولمبية، وباتت المنتخبات المغربية والمصرية لكرة القدم قريبة من تحقيق ميدالية غير مسبوقة للعرب في الألعاب الأولمبية، بتأهلهما إلى نصف النهائي، كما حقق المنتخب المصري لكرة اليد إنجازاً بتأهله إلى ربع النهائي.

إنجازات المنتخبات العربية

حقق المنتخب المغربي لكرة القدم فوزاً كبيراً على الولايات المتحدة بنتيجة 4-0، بينما عاد المنتخب المصري بفوز صعب على باراجواي بركلات الترجيح، ليتأهل للمرة الثالثة في تاريخه بعدما أنهى نسختي 1928 و1964 في المركز الرابع.

تطورات اليوم التاسع في جدول ترتيب الميداليات

شهد اليوم التاسع من أولمبياد باريس 2024 منافسة شديدة بين الدول الكبرى على صدارة جدول الميداليات، تواصل الدول الآسيوية والأوروبية السيطرة على المراكز الأولى، حيث تتصدر الصين القائمة بـ 31 ميدالية، تليها فرنسا بـ 36 ميدالية، ثم أستراليا بـ 22 ميدالية، والولايات المتحدة في المركز الرابع بـ 43 ميدالية، وبريطانيا في المركز الخامس بـ 27 ميدالية.

جدول ترتيب ميداليات اولمبياد باريس 2024

حتى الآن، تتصدر الصين جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024 بـ 14 ميدالية ذهبية، 10 فضيات، و9 برونزيات.

تليها أستراليا بـ 12 ذهبية، 7 فضيات، و5 برونزيات.

تحتل فرنسا المركز الثالث بـ 11 ذهبية، 13 فضية، و14 برونزية.

بريطانيا العظمى في المركز الرابع بـ 10 ذهبيات، 10 فضيات، و12 برونزية.

أما الولايات المتحدة فتأتي في المركز الخامس بـ 9 ذهبيات، 19 فضية، و18 برونزية.

كوريا الجنوبية واليابان تتساويان بـ 8 ذهبيات، 4 فضيات، و8 برونزيات لكل منهما

إيطاليا تحتل المركز الثامن بـ 6 ذهبيات، 8 فضيات، و4 برونزيات.

هولندا في المركز التاسع بـ 5 ذهبيات، 4 فضيات، و4 برونزيات.

وأخيراً، كندا تأتي في المركز العاشر بـ 3 ذهبيات، 3 فضيات، و6 برونزيات.

جدول ترتيب الميداليات لأولمبياد باريس 2024

ترتيب الدول من حيث عدد الميداليات المحققة في أولمبياد باريس 2024 حتى الآن:

الترتيب الدولة الذهب الفضة البرونز الإجمالي 1 الولايات المتحدة 19 26 26 71 2 الصين 19 15 11 45 3 فرنسا 12 14 18 44 4 أستراليا 12 11 8 31 5 بريطانيا 10 12 15 37 6 كوريا الجنوبية 10 7 7 24 7 اليابان 9 5 10 24 8 إيطاليا 7 10 5 22 9 هولندا 6 5 4 15 10 ألمانيا 5 5 2 12

وسوف تتواصل المنافسات حتى يوم 11 أغسطس، وهو موعد حفل الختام الكبير للألعاب.