NOW التسجيل هنا.. رابط استمارة كلية الشرطة دورة 71 العراق عبر موقع وزارة الداخلية moi.gov.iq وشروط القبول

رابط استمارة كلية الشرطة دورة 71، يتزايد البحث عن رابط استمارة كلية الشرطة دورة 71 من قبل كافة المواطنين العراقيين الراغبين في الالتحاق بتلك الكلية، حيث اتاحت كلية الشرطة التسجيل للذكور من الحاصلين على شهادة السادس الاعدادي، كما حددت الكلية فترة معينة يتم التقديم بها، كما تم الاعلان عن الشروط التي يجب أن تتوافر بكافة المتقدمين، واليكم شرح طريقة التسجيل في استمارة كلية الشرطة دورة 71 بالخطوات.

رابط استمارة كلية الشرطة دورة 71

وقد تم تفعيل رابط استمارة كلية الشرطة دورة 71 عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية، كما تم توضيح الخطوات المتبعة لاتمام عملية التسجيل وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

عليك الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية العراقية.

من خلال الصفحة الرئيسية للموقع قم بالضغط على استمارة كلية الشرطة دورة 71.

قم بملأ استمارة التسجيل من خلال ادخال البيانات المطلوبة.

تحقق من صحة البيانات التي قمت بادخالهت مسبقًا.

قم بارفاق المستندات التي يطلبها منك الموقع لاتمام عملية التسجيل.

بعد التأكد من صحة البيانات اضغط على زر إرسال في الأسفل، وسيتم الرد عليك من خلال البريد الإلكتروني المسجل.

شروط القبول في الدورة 71 بكلية الشرطة العراقية

هناك مجموعة من الشروط الواجب أن تتوافر في المتقدمين إلى الدورة 71 بكلية الشرطة العراقية، ولعل من اهم تلك الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية من أبوين عراقيين.

أن يكون المتقدم مقيم دائما بالعراق.

ألا يقل العمر عن 17 وألا يزيد عن 22 عام.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الإعدادية.

ألا يقل معدله عن 65٪ للقسم العلمي وألا يقل عن 70% للقسم الأدبي.

اجتياز جميع الاختبارات المتعلقة باللياقة البدنية التي حددتها الكلية.

أن يتمتع المتقدم بحُسن السير والسلوك، وخلو السجل الجنائي من أي قضايا جنائية.

الآن أصبح في امكان المواطنين من الذكور المستوفين لكافة الشروط الدخول إلى رابط استمارة كلية الشرطة دورة 71 وتسجيل البيانات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة التي تمنح طلابها وخريجيها الكثير من الامتيازات، ويتهافت الالاف الطلاب سنويا للالتحاق بها، حيث تقبل خريحي السادس الاعدادي وفقا لعدة شروط.