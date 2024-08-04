سابق الكل وأعرفه دلوقتي.. استمتع بالتحديث الأخير للعبة جاتا فايس سيتي وأبدأ المغامرات

أعلنت الشركة المطورة للعبة جاتا فايس سيتي عن إطلاق إصدار جديد يحتوي على مميزات كثيرة، فإن كنت من محبي ألعاب الفيديو قم بتثبيت التحديث الأخير من اللعبة على هاتفك حتى تتمتع بالمغامرات، وتأكد تمامًا أنك لن تشعر بالملل نهائيًا إذ أنها مليئة بالإثارة.

جاتا فايس سيتي

أوضح المطورون أن النسخة الجديدة من لعبة جاتا الهدف منها هو حل أي مشاكل تقنية تواجه المستخدمين والعمل على تحسين اللعبة دومًا حتى تصبح أفضل، ويمكنك الوصول إلى التحديث الجديد من خلال اتباع الآتي:

قم بفتح تطبيق جوجل بلاي أو متجر آبل على حسب نوع هاتفك.

اضغط على علامة البحث الموجودة في أعلى الشاشة.

قم بكتابة جاتا فيس سيتي واضغط على بحث.

ستظهر أمامك أيقونة اللعبة، قم بالضغط عليها.

ثم اضغط على تحديث.

انتظر حتى يتم التثبيت، ثم اضغط على فتح واستمتع باللعبة.

ما هي مزايا التحديث الأخير من جاتا فايس سيتي؟

تعد لعبة جاتا فايس سيتي من أفضل ألعاب الفيديو في الوقت الحالي على الرغم من أنه تم إصدارها لأول مرة في 2002 ، وذلك بفضل أنه يتم تحديثها بإستمرار ويتضمن التحديث الأخير العديد من المزايا مثل: