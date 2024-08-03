مسابقة الحلم وخطوات التسجيل بها للفوز بالجائزة الكبرى مليون دولار أمريكي

مسابقة الحلم من اشهر مسابقات في الوطن العربي التي تقدم جائزه كبرى لجميع المشتركين وهي مليون دولار امريكي حيث انها فرصة كبيرة للأشخاص أن يحققوا احلام مما يحصلوا على هذه المنحة بالاضافه انها لا تكتفي بالجائزة الكبرى وجوائز شهرية، لذلك فهي فرصة ذهبية لتحقيق احلامكم من خلال الجوائز التي تقدمها لجميع المشتركين وسوف نتعرف على خطوات الاشتراك في مسابقه الحلم وما هي الشروط المطلوبة للفوز بالجائزه الكبرى خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

مسابقه الحلم تضع عدة ارقام للتسجيل بها بطريقة صحيحة ومن أهمها ما يلي:

من المملكة العربية السعودية يتصل على الرقم 85 1888.

من جمهورية مصر العربية يتصل على رقم 95458.

من دولة المغرب يمكنك الاتصال على الرقم 9689.

من تونس تستطيع الاتصال على رقم 85 1988.

من سوريا تستطيع الاتصال على رقم 1441.

من لبنان تستطيع الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الرقم 22880.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

بعد أن عرفنا على أرقام الاشتراك في مسابقه الحلم سوف نعرض لكم خطوات اللازمة للتسجيل بطريقة صحيحة والفوز بالجائزة الكبرى حيث تتمثل خطوات التسجيل فيما يلي: