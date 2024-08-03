مسابقة الحلم وخطوات التسجيل بها للفوز بالجائزة الكبرى مليون دولار أمريكي

amal khater تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
مسابقة الحلم وخطوات التسجيل بها للفوز بالجائزة الكبرى مليون دولار أمريكي
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

مسابقة الحلم من اشهر مسابقات في الوطن العربي التي تقدم جائزه كبرى لجميع المشتركين وهي مليون دولار امريكي حيث انها فرصة كبيرة للأشخاص أن يحققوا احلام مما يحصلوا على هذه المنحة بالاضافه انها لا تكتفي بالجائزة الكبرى وجوائز شهرية، لذلك فهي فرصة ذهبية لتحقيق احلامكم من خلال الجوائز التي تقدمها لجميع المشتركين وسوف نتعرف على خطوات الاشتراك في مسابقه الحلم وما هي الشروط المطلوبة للفوز بالجائزه الكبرى خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

مسابقه الحلم تضع عدة ارقام للتسجيل بها بطريقة صحيحة ومن أهمها ما يلي:

  • من المملكة العربية السعودية يتصل على الرقم 85 1888.
  • من جمهورية مصر العربية يتصل على رقم 95458.
  • من دولة المغرب يمكنك الاتصال على الرقم 9689.
  • من تونس تستطيع الاتصال على رقم 85 1988.
  • من سوريا تستطيع الاتصال على رقم 1441.
  • من لبنان تستطيع الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الرقم 22880.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

بعد أن عرفنا على أرقام الاشتراك في مسابقه الحلم سوف نعرض لكم خطوات اللازمة للتسجيل بطريقة صحيحة والفوز بالجائزة الكبرى حيث تتمثل خطوات التسجيل فيما يلي:

  • يمكن الضغط على رابط مسابقة الحلم الرسمي ثم تسجيل الدخول من خلال رقم الهاتف.
  • بإدخال رمز التحقق عن مرسل عبر رسالة نصية ثم اتباع التعليمات.
  • والضغط على موافقة بعد الاطلاع على الشروط والأحكام والالتزام بالتعليمات المطلوبة.
  • ثم ادخال البيانات والضغط على تسجيل في النهاية.
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amal khater

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