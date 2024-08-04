«اشترك مع مصطفى الآغا».. ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 من مجموعة قنوات mbc

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم،تعد من أبرز المواضيع التي يقوم الكثير بالبحث عنها في الوقت الراهن حيث قد اكتسبت مسابقة الحلم شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم العربي حيث يقوم بتقديم هذه المسابقة الاعلامي مصطفى الاغا ويتم الاشتراك في المسابقة والدخول على سحب للحصول على الكثير من الجوائز واشهرها مليون دولار أو الحصول على 2 كيلو ذهب.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم

ممكن الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع دول العالم من خلال ارسال رساله نصيه قصيره بها كلمه حلم او دريم باللغه الانجليزيه والإجابة على عدة اسئلة ويمكن الاشتراك عبر الارقام التالية:

من مصر يتم الارسال على 98880. أو 95450.

من السعوديه يتم ارسال الرساله على 650444.

من الامارات يتم إرسال الرسالة على رقم 60767.

من البحرين يتم إرسال الرسالة النصية على رقم 94000.

من الكويت يتم إرسال الرسالة على رقم 4141.

من العراق يتم ارسال رساله على 2266.

من الأردن يتم ارسال رساله على 94099.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

يوجد العديد من الشروط الواجب توافرها ليتم الاشتراك بصوره صحيحه في مسابقه الحلم وجاءت الشروط على الشكل التالي:

ضرورة أن يكون الشخص المشترك من احد الدول العربيه.

ألا يكون من الشخص المشترك عن 18 عام.

قراءة جميع القواعد والشروط قبل الموافقة عليها .

ينبغي على الشخص المشترك التاكد من ان ليس هناك علاقه قرابه مع الأشخاص المنظمة في هذه المسابقه او علاقة قرابه في أحد العاملين بقناة ام بي سي.

يجب على المشترك أن يقوم بمتابعة القناة بصورة منتظمة لكي يقوم بالتحقق من نزول اسمه في قائمه الفائزين.

التأكد من جنسية الشخص المشترك من أنه عربية حيث لا يتم قبول الأشخاص المشتركين من غير العرب.

قيمة جوائز مسابقة الحلم

تعد مسابقة الحلم من أكثر المسابقات العربية التي نالت على اعجاب عدد كبير من الاشخاص،. وذلك لأنها من أكثر المسابقة مصداقية، وتكون قيمة جوائز هذه المسابقة بالشكل التالي: