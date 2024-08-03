خطوات الاستعلام عن غرامات المرور 2024 بالعراق ما هي الاوراق المطلوبة والشروط

الحكومة العراقية وضعت منصة اور الالكترونيه من خلالها يستطيع الأفراد الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بشخص والتعرف على الغرامات المرورية حيث ان هذه المنصة تساعد المواطنين في زيادة الوعي بالعلامات المرورية وتجنب التعرض الى العقوبات المادية التي تحددها الوزارة إذا لم يتم تسديد هذه الغرامات وبالاضافة الى انها تخدم التسديد هذه الغرامات عبر نفس المنصة حتى لا يتأخر الشخص ويعرض نفسه الى المسائلة القانونية ومخالفة القانون وذلك سوف يسهل على المواطنين معرفه الغرامات بدون الذهاب الى مراكز الخدمة والازدحام والانتظار طويلا فإن الحكومة تسعى الى تقديم خدمات افضل الى المواطنين وسوف نتعرف على خطوات الاستعلام وكيفية تسديد الغرامات خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور في العراق 2024

يمكن لأي مواطن ان تكون عليها غرامات مرورية دون ان يعلم يجب عليها ان يقوم بتسديدها ووفرت الحكومه معرفه هذه الغنمات الالكترونيه بدون اي وقت او مجهود من خلال اتباع عدة خطوات سريعة تتمثل فيما يلي:

و اضغط على منصة اور رسمية ثم توجه الى الخدمات الالكترونية وتوجه الى الصفحة الرئيسية.

ثم اضغط على قسم الغرامات المرور وأدخل المعلومات المطلوبة التي تتعلق بالسيارة ورقم اللوحه وجميع البيانات الاخرى.

ثم اتبع التعليمات وادخل الرقم الالماني بشكل صحيح وسوف تظهر لك جميع الغرامات المرورية الخاصة بالشخص.

ويمكن ايضا ان تقوم بتسديدها من نفس الموقع بعد إدخال بطاقة الائتمان واتباع التعليمات.

ويمكنك ان تحصل على إيصال الدفع.

ما قيمة غرامات المرور 2024