طريقة التسجيل في قرعة الحج العراق 2025 عبر رابط هيئة الحج والعمرة

عدد كبير من المواطنين فيها العراق يتساءل عن طريقة التسجيل في الحج 2025 بالعراق وما هي الشروط والاوراق المطلوبه للقبول في قرعة الحج وذلك لأداء مناسك الحج للعام القادم فهي أمنية أي مسلم فإن الهيئة العليا للحج والعمرة وضعت رابط من خلاله يمكن التسجيل مجاني في قرعة الحين ولكن وفقا لعدة شروط وضوابط يجب أن يتعرف عليها جميع الأشخاص ويتأكد من توافرها حتى يتم القبول بطريقه الصحيحه، وكذلك وضعت عدة خطوات التسجيل الكترونيا سوف ندخلها لك خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

التسجيل في قرعة الحج بالعراق

الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق فتحت باب التسجيل بشكل مجاني فان الحكومة وفرت عدد كبير من التسهيلات حتى يتمكن المواطن من أداء مناسك الحج ويمكن للعراقيين الان التقديم فى قرعة الحج 2025 والتي سوف تنتهي من الآن حتى 20 يوم وأن باب التسجيل مفتوح أمام جميع المواطنين الراغبين في اداء مناسك الحج 2025 بشرط أن يقوموا بالتسجيل إلكترونيا عبر رابط هيئة الحج والعمرة ومنصة اورب الخطوات التالية:

على رابط هيئة الحج والعمرةبوابة أور ثم اضغط على قرعه الحج المجانيه واختار رقم الهاتف بطريقة صحيحة.

ويضغط على ملء استمارة التسجيل بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم ارفع الاوراق والمستندات واضغط كلمه حفظ بعد التأكد منها وسوف تصلك رسالة بها كل للتأكيد قم بطبيعتها والاحتفاظ بها ليتم الاستعلام من خلالها عن القبول في قرعه الحج.

شروط التسجيل في قرعة الحج بالعراق 2025

بعد ان تعرفنا على خطوات التسجيل في قرعة الحج بالعراق 2025 سوف نعرض لكم عدة شروط وضوابط القبول في قرعة الحج كما حددتها الهيئة العليا للحج والعمرة وهي كالتالي:

يجب ان يكون عراقي الجنسية ويعد هذا من الشروط الاساسيه.

وأن يكون مقيم في العراق.

أن يكون العمر أكثر من 18 عام.

أن تكون المرأة الأولى للتسجيل في الحج ولم يسبق له العام السابق الحج.

ان يقدم شهادة صحية بأنه لا يقف نفسيا وصحيا وخالي من اي امراض مزمنة أو معدية.

يجب الاشارة الى ان نسبة القبول للأشخاص من عمر 18 عام الى 29 عام تكون 10% بينما الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم من 30 إلى 49 تكون نسبه القبول 30% والاشخاص اكبر من 50 عام تكون نسبة القبول.