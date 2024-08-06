بكام سعر العيش.. تعرف على سعر رغيف الخبز البلدي على البطاقات التموينية بعد قرار وزارة التموين

ازدادت معدلات البحث في الآونة الأخيرة عن سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين، حيث أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا حديثًا يخص تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم للمخابز البلدية، ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع أسعار المواد البترولية، والذي يؤثر بشكل مباشر على تكلفة إنتاج الخبز، مع العلم أن القرار يشمل تعديلات في تكلفة تصنيع الرغيف وفقًا لاستخدام أنواع مختلفة من الوقود.

سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

تضمنت التعديلات تحديد سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين، وذلك وفقاً لتكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم في المخابز التي تستخدم وقود السولار، ووفقًا للقرار، فإن تكلفة تصنيع الرغيف تختلف حسب نوع الوقود المستخدم كالتالي:

في حالة استخدام سولار طري، تبلغ تكلفة الشيكارة 50 كيلو جرام 39 جنيهًا، بينما تكلفة الرغيف 173 قرشًا مع إضافة 20 قرشًا من المواطن.

وبالنسبة لإستخدام سولار ملدن، يتم دفع 54 جنيهًا على كل شيكارة دقيق 50 كيلو جرام، أو 128.50 قرشًا لكل رغيف، مع العلم أن هذه المبالغ أيضًا سيتم إيداعها في حساب صاحب المخبز من الهيئة العامة للسلع التموينية.

في حالة استخدام مجر سولار، تكون التكلفة 28.25 جنيهًا على الشيكارة 50 كيلو، أو 147.50 قرشًا للرغيف مع إضافة 20 قرشًا من المواطن.

أما إذا كان الوقود هو الغاز الطري، فإن التكلفة هي 20 قرشًا من المواطن، و128.50 جنيهاً على كل شوال دقيق 50 كيلو جرام، أو 2.65 قرشًا لكل رغيف.

بالنسبة للغاز الطبيعي الملدن، يدفع المواطن 20 قرشًا، بينما يتم توريد 18.48 جنيهًا على كل شيكارة دقيق 50 كيلو، أو 128.50 قرشًا لكل رغيف.

في حالة استخدام مجر غاز طبيعي، يدفع المواطن 20 قرشًا، وتوريد 25 جنيهًا على كل شيكارة دقيق 50 كيلو، أو 138.50 قرشًا لكل رغيف.

التكلفة الإجمالية لتصنيع رغيف الخبز

تشتمل التكلفة الإجمالية لتصنيع رغيف الخبز على المبالغ التي يسددها المواطن (20 قرشًا)، بإضافة تأمينات العمال، ونوع الوقود المستخدم، وتكاليف التصنيع بعد خصم الفوارة، مع العلم أن الهيئة العامة للسلع التموينية تقوم بسداد صافي تكلفة تصنيع الرغيف، إضافة إلى سداد قيمة تأمينات العمال للمخابز في القطاع الخاص فقط، وفقًا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام باستخدام البطاقات التموينية الذكية.