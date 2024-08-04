فخ اوعي تقع فيه.. 5حالات إسقاط المستفيدين من المعاشات.. إزاى تتجنب الإيقاف

حالات إسقاط المستفيدين من المعاشات، تعتبر المعاشات أحد أهم المصادر المالية التي يعتمد عليها العديد من المواطنين من كبار السن بالتحديد لضمان حياة كريمة بعد التقاعد، ولكن هناك بعض الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى إبطال حق المستفيدين في الحصول على المعاش ونظرا لأن المعاش هو واحد من الأمور الهامة لدى العديد من المواطنين داخل مصر فيجب أن يتعرفوا على الأمور التي تؤدي إلى إسقاط المعاش من المستفيد وإنهاء الحصول عليه لتجنب الوقوع في هذه الأخطاء.

حالات إسقاط المستفيدين من المعاشات

‏هناك مجموعة من حالات إسقاط المستفيدين من المعاشات وهي:

وفاة المستفيد هي أحد الأسباب الرئيسية لإسقاط حقه في المعاش، وفي هذه الحالة يتم توزيع المعاش على المستحقين من أفراد الأسرة وفقًا للأنظمة المتعامل بها.

إذا تزوجت الأرملة أو المطلقة بعد وفاة المستفيد، يسقط حقهم في الحصول على المعاش وينطبق هذا أيضًا على الابنة التي تتزوج بعد وفاة والدها أو والدتها المستفيدين.

إذا حصل المستفيد على وظيفة جديدة أو بدأ في ممارسة نشاط تجاري يحقق دخلًا يتجاوز الحد الأدنى المسموح به في هذه الحالة يتم سقوط المعاش أيضا.

بالنسبة للأطفال المستفيدين من المعاش، يتم إسقاط حقهم في استلام المعاش عند بلوغهم سن الرشد إن لم يكونوا ملتحقين بالدراسة أو لديهم ظروف خاصة مثل الإعاقة وبعد انتهاء مدة الدراسة وبعد سن 26 عام عام والالتحاق بوظيفة معينة يتم إسقاط المعيش.

إذا انتقل المستفيد للإقامة الدائمة خارج البلاد قد يتم إسقاط حقه.

كيفية تجنب إسقاط المعاش

لتجنب الوقوع في حالات إسقاط المعاش، يمكن اتباع النصائح التالية: