حالا anem.dz رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 عبر منصة الوكالة الوطنية للتشغيل والشروط المطلوبة

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 يتزايد البحث عنه من قبل المواطنين محدودي الدخل الذين في حاجة إلى الدعم المادي، حيث قامت الحكومة الجزائرية بالعمل على فتح باب التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 منذ عدة أيام قليلة، ليتم صرف دعم مالي يقدر بنحو 800 دينار جزائري للمرأة الغير عاملة بشرط حصولها على مؤهل عالي، ونشرح لكم خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 عبر منصة الوكالة الوطنية للتشغيل اونلاين.

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

أما عن رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 فقد تم اطلاقه عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، ليتمكن جميع الراغبين في الحصول على الدعم من تقديم الطلب من خلاله، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولا يجب الدخول الى منصة الوكالة الوطنية للتشغيل.

الآن قم بعمل تسجيل دخول إلى الموقع من خلال ادخال بياناتك.

الآن اختر التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024.

ستظهر لك استمارة لادخال البيانات مثل اسم المتقدمة ورقم الجوال الخاص بها ورقم الهوية الوطنية.

بعدها يجب تحديد الولاية التابعة لها.

احضار كافة الوثائق والأوراق المطلوبة، وارفاقها لاتمام عملية التسجيل.

ثم اخيرا عليك الضغط على زر“تسجيل الطلب”.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

كما أعلنت الحكومة عن شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 التي يجب أن تتوافر في كافة المتقدمين، وهي:

أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية والأصل.

أن تكون المتقدمة مقيمة في الجزائر.

أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل عالي.

أن تكون المرأة المتقدمة على المنحة غير مالكة لأي مصدر دخل شهري ثابت وان تكون عاطلة.

يجب أن تكون المتقدمة متزوجة أو مطلقة أو أرملة، حيث لا يمكن للعزباء أن تقوم بالتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت.

يمكن الآن التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 للاستفادة من الدعم المالي المقدم من قبل الحكومة والذي يبدأ من 800 دينار جزائري، وعلى مدار الساعة يمكنك التسجيل عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل وتقديم طلبك بشكل الكتروني، وسيتم على الفور مراجعة الطلب والتواصل معك، في حالة تم قبولك واستوفيت الشروط.