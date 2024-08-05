غدا المؤتمر.. وزارة التربية والتعليم توضح موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 ومتى يتم إعلان أسماء الأوائل

صرح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم الفني المصرية، عن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024، وموعد إعلان أسماء الطلاب الأوائل للشعبتين العلمية والأدبية، وقد أكد المصدر أن جميع الأخبار التي يتم تداولها عن موعد إعلان النتيجة أخبار غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024

وعن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024، فقد صرح المصدر المسؤول من وزارة التربية والتعليم، أنه جرى الانتهاء من تصحيح المواد،ورصد وتقدير الدرجات الخاصة بالطلاب وذلك تمهيدًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، وقد أشار أن إجراءات التصحيح ورصد الدرجات تتم بدقة وعناية كبيرة لكي يحصل كل طالب على حقه بالكامل، وتجنب الأخطاء، وذلك تنفيذًا للتعليمات المشددة الواردة للكنترول الموجود في جميع أنحاء الجمهورية.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 الأسبوع المقبل

وكشف المصدر أنه فور لم يتم تحديد موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 وأنه فور اعتمادها سوف يتم نشرها مباشرًة لتكون متاحة للطلاب، كما تابع المصدر في تصريحاته، أنه ليس الهدف سرعة الإعلان عن النتيجة، ولكن الهدف من إعلان نتيجة الثانوية العامة هو أنّ تكون صحيحة، وبدون أية أخطاء.

وقد أشار المصدر إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة، من رصد وتقدير الدرجات وإضافة درجات الرأفة للطلاب المستحقين سيكون مع نهاية الأسبوع الحالي، ولذا فمن المقرر أن تكون النتيجة جاهزة للاعتماد الرسمي الأسبوع المقبل.

وقال المصدر بوزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس ستصبح جاهزة بشكل كامل بداية الأسبوع المقبل، وذلك لاعتمادها رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم، ثم إعلان أسماء الأوائل على الشعبتين العلمية والأدبية.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها، واعتمادها رسميًا بداية الأسبوع المقبل وذلك عبر رابط نتيجة الثانوية العامة الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم الفني، وذلك في اليوم التالي لإعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية.