“دام عزك يا وطن” متى اليوم الوطني السعودي 1446؟ ومظاهر الاحتفال في ذكرى تأسيس المملكة

اليوم الوطني السعودي يعتبر من أهم وأبرز المناسبات الوطنية في المملكة السعودية، يحتفل المواطنين في المملكة باليوم الوطني وهو يوم توحيد السعودية وتقام الحفلات والفعاليات في الشوارع والميادين ويحتفل الجميع بذكرى توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود، ويتم تزين الشوارع والمباني والميادين بالعلم السعودي.

اليوم الوطني السعودي 1446

لم يتبقى سوى القليل على استقبال اليوم الوطني السعودي حيث يحتفل المواطنين في المملكة السعودية في هذا التوقيت من كل سنة بذكري توحيد السعودية ويأتي اليوم الوطني السعودي يوم 23 من شهر سبتمبر ويتم الاحتفال به كل عام يوم 23 سبتمبر، فهو من المناسبات الوطنية المهمة يحتفل به الجميع تعبيراً عن اعتزازهم وفخرهم بوطنهم، ويتم منح المواطنين إجازة رسمية في كافة قطاعات المملكة وتكون مدفوعة الأجر.

شعار اليوم الوطني في السعودية

شعار اليوم الوطني السعودي يعتبر الاعتزاز والفخر لدى كل مواطن سعودي كما يلي:

شعار اليوم الوطني السعودي هو همة حتى القمة.

شعار يوضح الروح الوطنية والعزيمة والإصرار على تحقيق التطور والنجاح في كل المجالات.

تم استوحاء هذا الشعار من كلمات الأمير محمد بن سلمان.

يعبر الشعار عن الطموح والنجاح والإصرار لعلو مكانة السعودية.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني 1446هـ

من مظاهر الاحتفال باليوم الوطني داخل المملكة العربية السعودية ما يلى: