بيتجسسو عليك ⚠️🌟.. علامات ظهورها على الواتساب تعني ان هاتفك مراقب وكيف تتخلص من الاختراق | اعرفها واحمي تليفونك

أصبحت التطبيقات مثل واتساب جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث نستخدمها للتواصل مع الأهل والأصدقاء والزملاء و لكن مع هذا الارتباط الوثيق، تزايدت المخاوف من أن يكون هاتفك مراقباً بطرق خفية و قد تكون المراقبة عملية معقدة تتضمن برامج خبيثة أو تطبيقات تتسلل إلى خصوصيتك دون علمك لذا، من الضروري أن تكون على دراية بالعلامات التي قد تشير إلى أن هاتفك قد يكون تحت المراقبة ومن خلال فحص سلوك الهاتف واستجابته للأحداث غير المعتادة، يمكنك حماية نفسك من التهديدات المحتملة وضمان أمان بياناتك الشخصية.

علامات ظهورها على الواتساب تعني ان هاتفك مراقب

إليك بعض العلامات التي يجب أن تكون على دراية بها:

زيادة في استهلاك البيانات:

إذا لاحظت زيادة غير مبررة في استهلاك البيانات على هاتفك، فقد يكون هذا مؤشراً على أن تطبيقاً غير مرئي يقوم بتحميل بيانات أو تسجيل النشاطات ، تحقق من استهلاك البيانات في إعدادات الهاتف للتأكد من عدم وجود تطبيقات غير معروفة.

بطء أداء الهاتف:

إذا بدأ هاتفك يعمل ببطء شديد أو يستنزف البطارية بشكل أسرع من المعتاد، فقد يكون هذا بسبب وجود تطبيقات خبيثة تعمل في الخلفية وتأكد من تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بشكل منتظم.

رسائل غير معتادة أو نشاط غريب:

راقب وجود رسائل غير معتادة في محادثات واتساب الخاصة بك أو نشاط غريب مثل ظهور رسائل لم ترسلها أو رسائل يتم حذفها بشكل متكرر وهذه قد تكون إشارات على أن حسابك قد يكون مستهدفاً.

ظهور إشعارات غير مألوفة:

إذا بدأت في تلقي إشعارات غير معروفة أو غير عادية على واتساب، فقد يكون هذا مؤشراً على وجود نشاط غير مصرح به. تأكد من فحص إعدادات الإشعارات في التطبيق.

فحص الأجهزة المتصلة:

واتساب يتيح لك مراجعة الأجهزة المتصلة بحسابك عبر خاصية الأجهزة المرتبطة و تأكد من عدم وجود أجهزة غير مألوفة في هذه القائمة، وقم بتسجيل الخروج من أي جهاز غير معروف.

كيفية حماية هاتفك