إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة في اليمن 2024.. رابط شغال للأستعلام عن النتيجة

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية خلال الدقائق القليلة الماضية عن أسماء أوائل طلاب الصف الثالث الثانوي لعام 2024، وأوضحت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، مما يتيح للطلاب استخراج النتائج بسهولة ودون الحاجة لزيارة المدارس، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب وأولياء الأمور.

كيفية استخراج نتيجة الثانوية العامة اليمن 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الآن للطلاب استخراج نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (res-ye.net)،تتضمن الخطوات البسيطة للحصول على النتائج ما يلي:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية. النقر على قسم خدمات الوزارة. اختيار خيار نتائج. الانتقال إلى صفحة الاستعلام عن النتيجة. إدخال رقم جلوس الطالب في المكان المخصص. تحديد السنة الدراسية 2023/2024. التحقق من أنك لست روبوتًا بالنقر على أيقونة التحقق. النقر على زر بحث. انتظار ظهور النتيجة على الشاشة. طباعة النتيجة باستخدام خيار الطباعة المتاح.

طريقة أخرى لاستخراج نتائج ثالث ثانوي صنعاء 2024

يمكن للطلاب في صنعاء الحصول على نتائجهم عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة، يتم ذلك بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقم جلوس الطالب إلى الرقم (160)، في غضون دقائق، سيتلقى الطالب رسالة نصية تتضمن نتيجته في المواد المختلفة والمجموع النهائي.

أهمية الإعلان الإلكتروني

تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسهولة وراحة، مما يوفر الوقت والجهد، كما تساعد هذه الخطوة في تقليل الازدحام في المدارس وتعزيز الكفاءة في إدارة النتائج.