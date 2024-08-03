“موبايل اعتمادي جداا”.. مواصفات وأسعار هاتف ريلمي Narzo N61 الجديد الفئة الاقتصادية بتصميم فولاذي

قدمت شركة ريملي مزيج مثالي بين المواصفات القوية والتصميم العصري والسعر المناسب حيث ظهر هاتف Narzo N61 كصدمة سارة في عالم الهواتف الذكية الاقتصادية، حيث أصبح رائد بين مجموعة تلك الهواتف الأخرى للفئة الاقتصادية في الأسواق، ولذلك يعد من الهواتف الممتازة للمستخدمين الذين يبحثون على هاتف ذكي بأسعار معقولة وبه العديد من المميزات، حيث إنه موفر ببطارية قوية وتصميم جذاب وبه العديد من الخصائص التي تميزه كالمتانة والجودة العالية علاوة على كونه مقاوم للغبار والماء.

مواصفات هاتف ريلمي Narzo N61

إذا كنت ممن يبحث على هاتف ذات تصوير فوتوغرافي احترافي يصلح للاستخدام اليومي فيجب أن يكون هاتف ريملي Narzo N61 من أفضل الخيارات لك، حيث يتمتع الهاتف بالمواصفات التالية:

وزن الهاتف: يقدر الوزن بحوالي 187 جرام.

أبعاد الهاتف: تتمثل في 167.3 × 76.7 × 7.8 مم.

تصميم الهاتف: تم تصنيعه من بلاستيك بالكامل للشكل الخارجي، أما عن الأجزاء الداخلية فهي مصنوعة من الألومنيوم.

شرائح الهاتف: يدعم الهاتف شرائح sim nano ويدعم تركيب كارت ميموري.

نوع الشاشة: IPS LCDبينما حجم الشاشة يصل إلى6.74 بوصة.

دقة الشاشة: تصل دقة الشاشة إلى20 × 1600 بيكسل (HD+) أما كثافة البيكسلات تصل إلى260 بيكسل لكل بوصة.

سطوع الشاشة: يقدر السطوع بـ 560 شمعة ومعدل التحديث يصل لـ90 هيرتز.

كاميرا الهاتف: بالنسبة للكاميرا الأمامية تكون بدقة 5 ميجا بيكسل، أما عن الكاميرا الخلفية الرئيسية تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل، ولها فتحة عدسة F/1.8، بجانب عدسة للمساعدة على التصوير في الظروف المختلفة.

مميزات هاتف ريلمي Narzo N61

يمكننا التعرف على مزايا هاتف ريلمي Narzo N61 من خلال النقاط التالية:

الهاتف مقاوم الماء والغبار.

يوفر الكاميرات الخلفية فلاش LED وداعمة لتصوير الفيديوهات بجودة 1080.

نوع السماعات الخارجية في الهاتف Mono.

سعر هاتف ريلمي Narzo N61 في الأسواق