طلع نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 وكل المحافظات برقم الجلوس والإسم عبر وزارة التربية والتعليم moe-ye.net جميع الأقسام

تم الإعلان منذ قليل عن أوائل الثانوية العامة في اليمن لهذا العام 2024 حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج الثانوية العامة اليمن على الموقع الإلكتروني خلال دقائق حيث يمكن لجميع الطلاب الإستعلام عن النتيجة الخاصة بهم من خلال اتباع الخطوات الإلكترونية التي حددتها وزارة التربية والتعليم اليمنية في بيان سابق لها قبل ذلك، وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعدة على تسهيل أمر معرفة النتيجة على الطلاب.

نتائج الثانوية العامة اليمن

قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بالإعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن حيث قامت أولا بالإعلان عن أوائل الطلاب في الثانوية، وينتظر باقي الطلاب الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم بعد فتح باب الاستعلام عن النتيجة من قبل الوزارة، ولقد مرت نتيجة الثانوية العامة اليمن بالتالي:

ينتظر الطلاب في اليمن نتيجة الثانوية العامة بكل لهفة وترقب بعد أن إلى الطلاب الامتحانات الخاصة بهم منذ ما يقرب من شهر.

خرجت وزارة التربية والتعليم لتعلن اليوم السبت الموافق 3 أغسطس أسماء أوائل الثانوية العامة في اليمن، والتي يعقبها طرح النتيجة أمام كافة الطلاب.

الإستعلام عن النتيجة سوف يكون إلكترونيا من خلال إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس ووفق للخطوات التي حددتها الوزارة.

الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن، وذلك من خلال التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية واتباع الخطوات التالية: