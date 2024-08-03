منحة كبار السن 2024 عمان خــلال spf.gov.om وفقا لهذه الشروط.. بـــادر حالا بالتسجيل

يتم البحث بصورة كبيرة عن منحة كبار السن 2024 عمان حيث قد قاموا صندوق الحماية بإطلاق هذه المنحة لكبار السن والاطفال ايضا ويأتي ذلك للعمل على مساعدتهم في توفير الحياة الكريمة، وتلبية أهم الاحتياجات الأساسية لهم كما قام الصندوق وتوضيح خطوات التسجيل اللازمة في المنحه واهم الشروط المطلوب توافرها لأخذ المنحة.

منحة كبار السن 2024 عمان

قامت الجهات المسؤوله بالتصريح عن ما يلي:

سوف يتم صرف المنحة بصوره شهريه.

تكون قائمة المنحه نحو 115 ريال عماني للأشخاص كبار السن.

يتم صرف نحو 100 ريال في حالة الاطفال.

التسجيل في المنحة يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول اولا الى الموقع الالكتروني الرسمي لصندوق الحماية الاجتماعية العمانية.

ملء بعد ذلك جميع البيانات اللازمة في نموذج المنحة بشكل سليم.

إرسال بعد ذلك كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لكي يتم التحقق من بيانات الشخص المتقدم.

الضغط بعد ذلك في هذه الحالة على تبويب إرسال الطلب.

ما هي شروط التسجيل في المنحة

قام صندوق الحماية الاجتماعية في عمان بتوضيح أهم الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على الدعم في حالة كبار السن والأطفال وقد جاءت الشروط كما في التالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم لديه الجنسية العمانية.

الإقامة بشكل دائم في عمان.

الإقامة بصورة دائمة على اراضي عمان.

ضرورة أن يكون عمر المتقدم 60 عام فأزيد.

في حالة الاطفال يجب ان يقل عمر الطفل عن 18 عام.

فئات الضمان الاجتماعي داخل سلطنة عمان

حدد صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان للفئات اللازمة لأخذ دعم الضمان الاجتماعي ومن أبرز هذه الفئات ما يلي: