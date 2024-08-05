“الجزء الثاني” موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي المتوقع للحلقة الأولى وتردد قناة الفجر الجزائرية

بعد الشهرة الكبيرة والنجاح الباهر الذي حاز عليه الموسم الأول من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، أصبح المشاهدون يترقبون موعد عرض الموسم الثاني من المسلسل، حيث يتميز هذا المسلسل بحلقاته الرائعة وأحداثه المثيرة التي تروي قصة تحرير المسجد الأقصى والانتصار على الصليبيين بطريقة مشوقة وجذابة، لذلك يهتم ملايين الأشخاص بموعد عرض الجزء الثاني من هذا المسلسل التاريخي الشهير، كما يرغب البعض في معرفة ترددات القنوات الفضائية الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي، وهذا ما سنتحدث عنه بشكل مفصل في هذا المقال.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني

مسلسل صلاح الدين الأيوبي من المسلسلات التاريخية المشهورة بشكل كبير في كافة أنحاء العالم العربي، وتدور أحداث المسلسل حول قصة القائد البطل صلاح الدين الأيوبي الذي ينتصر في حروبه ضد الصليبيين ويقوم بفتح القدس وتحرير المسجد الأقصى، ولأن هذا المسلسل يحظى بشعبية واسعة فقد تزايدت التساؤلات من قبل المتابعين عن موعد عرض الجزء الثاني منه لمعرفة الأحداث الجديدة التي سوف تحدث في هذه الفترة التاريخية المهمة، والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتم عرض الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي في شهر سبتمبر أو في بداية شهر أكتوبر المقبل، كما من المتوقع عرض الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة الفجر الجزائرية ولكن لم يتم الإعلان عن موعد العرض الرسمي لمسلسل صلاح الدين الايوبي.

حدث تردد قناة الفجر الجزائرية النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات