شو بقولوا الحيوانات يا لولو.. استقبل الآن تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على النايل سات-تردد Wannasah TV

قناة وناسة من أبرز المحطات الفضائية التي اكتسبت شهرة واسعة ومكانة مرموقة بين القنوات المتخصصة في العالم العربي وتميزت القناة بعرض محتوى ترفيهي، وجذاب يجذب الأطفال وأولياء أمورهم وهذا يساعد في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة بسرعة وتسعى القناة لغرس القيم الأخلاقية في نفوس الأطفال، وهذا ما يفسر الاهتمام الدائم بالحصول على ترددها الجديد مع كل تحديث لذا يمكن لجميع الآباء متابعة أفضل البرامج التي تعرضها القناة.

تردد قناة وناسة على النايل سات والعرب سات

تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من البرامج تتضمن الأفلام والأغاني والأناشيد، ويوفر للأطفال مزيج ممتع ومفيد من الترفيه والتعليم ويمكن للمشاهدين ضبط القناة باستخدام المعلومات التالية:

التردد 11430.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ ⅚.

لمتابعي القناة عبر عرب سات يمكنكم الاستمتاع بجودة عالية من خلال إدخال البيانات التالية:

التردد 11270.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ ¾.

تحديث تردد قناة وناسة على جهاز الرسيفر

لتنزيل تردد قناة وناسة فقط اتبع الخطوات التالية: