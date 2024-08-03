موبايل الفئة الاقتصادية.. اعرف سعر ومواصفات هاتف Realme narzo n61 الجديد وأهم مميزات وعيوب الجوال

تتعدد مواصفات هاتف Realme narzo n61 المميزة، حيث يعد أحد الهواتف التي تنتمي إلى الفئة الاقتصادية في سلسلة هواتف ريلمي، فالهاتف يمتلك عددًا كبيرًا من المميزات المتنوعة، التي منها المتانة وجودة التصنيع العالية، بالإضافة إلى مقاومة الماء والغبار، كما يتميز بمساحة تخزين جيدة، ويمكن زيادة مساحة تخزين الهاتف عن طريق إضافة كارت ميموري، ويحتوي الهاتف على معالج يونيَسوك من نوع tiger t612، كما تم تصنيع الهاتف بشاشة عالية الدقة مصنوعة من الزجاج لكي تمتص الصدمات.

مواصفات هاتف Realme narzo n61

تنوعت مواصفات هاتف Realme narzo n61، حيث يتميز الهاتف بالكثير من المواصفات التكنولوجية المتطورة، وهذه المواصفات تتمثّل في التالي:

لون الهاتف: يأتي الهاتف بلونين هما الأسود والأزرق.

وزن الهاتف: يزن الهاتف حوالي 187 جرام.

أبعاد الهاتف: الأبعاد هي كالتالي، 167.3 ملم الإرتفاع، و76.7 ملم للعرض،وسمك يصل إلى 7.8.

الشاشة: وتأتي الشاشة بدقة سطوع 560 شمعة ومساحة 6.74 بوصة.

معدل التحديث في الهاتف 90 هرتز.

معدل التحديث في الهاتف 90 هرتز. تردد المعالج فهو 1.8 جيجا هرتز، ودقة 12 نانو متر.

نظام التشغيل: جاء الهاتف بنظام تشغيل اندرويد .14.

الواجهة: يأتي الهاتف بواجهة Realme UI 5.0.

الكاميرا الأمامية: 5 ميجا بيكسل، والكاميرا الخلفية: 32 ميجا بيكسل مع تصوير فيديو بدقة تصل إلى 1080 بيكسل.

التخزين:يأتي الهاتف بمساحة تخزين 64 جيجا و128 جيجا، بالإضافة إلى زيادة مساحة التخزين عن طريق إضافة كارت ميموري.

الذاكرة العشوائية 4 للهاتف جيجا رام، و6 جيجا رام.

البطارية: بطارية الهاتف ذات سعة 5000 مللي أمبير وقوة شحن 10 وات.

كما يحتوي الهاتف على منفذ USB Type C.

مميزات هاتف Realme narzo n61

بعد التعرف على مواصفات هاتف Realme narzo n61، لنعرض عليكم بعض المميزات في الهاتف، والتي سعت شركة ريَلمي إلى توفيرها في هذا الإصدار، لجعل الهاتف من أفضل الهواتف في نفس الفئة التي ينتمي إليها، وهذه المميزات كالتالي:

الهاتف يتمتع بتصميم أنيق، مصنوع من الألومنيوم.

كما تعمل البطارية لفترة طويلة جدًا لأنها ذات سعة كبيرة 5000 مللي أمبير.

يوفر الهاتف منفذ لسماعات الأذن 3.5 ملم.

بالإضافة إلى وجود منفذ منفصل لوضع ذاكرة خارجية.

يتميز الهاتف بسعر اقتصادي حيث يصل سعره إلى 100 دولار أمريكي.

عيوب هاتف Realme narzo n61

يحتوي هاتف Realme narzo n61 على بعض العيوب التي يمكن تخطيها، ولا تؤثر على الهاتف، مثل أن الهاتف لا يدعم خاصية NFC، ودعم الڤيديو لا يصل إلى 4000 بكسل، بالإضافة إلى الدقة المنخفضة جدًا للكاميرا الأمامية.

سعر الهاتف عالمياً

جاء سعر هاتف Realme Narzo N61 الجديد في السوق الهندي للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر يعادل 90 دولار أمريكي، اما نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام فجاء سعرها ما يعادل 100 دولار أمريكي.