مع اقتراب إعلان النتيجة.. طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 فور ظهورها

تنتظر الأوساط التعليمية موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، وذلك بعد أن تم إعلان نتائج الثانوية الأزهرية، ويترقب الطلاب من كلا التخصصين العلمي والأدبي بفارغ الصبر معرفة تاريخ صدور النتائج، وفي هذا السياق أكدت وزارة التربية والتعليم الفني أنه لن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة غدا، ومع ذلك فقد أسعدت الوزارة الطلاب بخبر إيجابي حيث حققت مادة الأحياء نسبة نجاح بلغت 91%، بينما تجاوزت نسبة النجاح في مادة علم النفس والاجتماع 92%، وتواصل الوزارة متابعة النتائج متمنية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024

للحصول على النتيجة بمجرد إعلان نتائج الثانوية العامة 2024، اتبع هذه الخطوات السهلة:

ادخل موقع وزارة التربية والتعليم.

اختار قسم نتائج الاختبارات من القائمة الموجودة.

اكتب اسمك ورقم مقعدك بعناية في الحقول المخصصة.

اضغط على زر الاستعلام لمشاهدة نتيجتك.

وقت إعلان نتائج الثانوية العامة 2024

من المتوقع أن يقوم الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الثانوية العامة عام 2024 خلال مؤتمر صحفي قريب، وقد نفت الوزارة جميع الأنباء المتداولة حول إعلان النتائج يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، كما سيتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم من خلال الموقع الرسمي للوزارة بعد الإعلان الرسمي.

توزيع درجات المواد القسمين العلمي والأدبي

للتعرف على كيفية توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة، إليك التفاصيل التي توضح توزيع الدرجات لكل من الشعبة الأدبية والشعبة العلمية:

القسم الأدبي

اللغة العربية تقيم بـ 80 درجة والدرجة المطلوبة للنجاح هي 40 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى تكون بحد أقصى 50 درجة بينما الحد الأدنى للنجاح هو 25 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية تقيم بـ 40 درجة والدرجة المطلوبة للنجاح هي 20 درجة.

درجة النجاح في مادة التاريخ هي 60 بينما الحد الأدنى للنجاح هو 30 درجة.

علامة الجغرافيا هي 60 درجة والحد الأدنى المطلوب للنجاح هو 30 درجة.

الفلسفة والمنطق يقيمان بـ60 نقطة والحد الأدنى للنجاح هو 30 نقطة.

علم النفس والاجتماع يحصل على 60 درجة والحد الأدنى للنجاح هو 30 درجة.

القسم العلمي

الكيمياء تحتاج إلى 60 درجة والحد الأدنى للنجاح هو 30 درجة.

الفيزياء تسجل 60 درجة والحد الأدنى للنجاح هو 30 درجة.

الدرجة الكاملة لمادة الأحياء هي 60 والحد الأدنى للنجاح هو 30.

درجات مادة الجيولوجيا هي 60 بينما الحد الأدنى للنجاح هو 30 درجة.

الدرجة المطلوبة في الهندسة الفرعية هي 30 والحد الأدنى للنجاح هو 15.

التفاضل والتكامل يتكون من 30 درجة وأقل درجة للنجاح هي 15.

درجة الاستاتيكا هي 30 والحد الأدنى للنجاح هو 15.

ديناميكا تتطلب الحصول على 30 درجة كحد أقصى بينما الحد الأدنى المطلوب للنجاح هو 15 درجة.

مراحل إعلان نتائج الثانوية العامة 2024

تستلزم عملية إعلان نتائج الثانوية العامة عام 2024 مجموعة من الخطوات الدقيقة لضمان دقتها الموضوعية، هنا نقدم نظرة شاملة على المراحل الأساسية التي تشملها هذه العملية: