“روق على طفلك الان” تردد قناة طيور الجنة الجديد والمميز 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

يبحث العديد من المتابعين في كافة أنحاء دول العالم عن تردد قناة طيور الجنة أطفال، التي تعتبر من أكثر القنوات مشاهدة في عالم الطفل والكرتون، إضافة إلى أن القناة تقوم بتقديم محتوى مميز وفعال على مدار اليوم، وصاحبها هو خالد مقداد، يقوم بالتمثيل عليها هو وكافة أفراد أسرته، مما يقومون بإذاعة محتوى فريد من نوعه ما بين الأغاني والأناشيد الدينية وغير ذلك مما يعشقه الكثير من الأطفال في أنحاء الدول العربية، وفي ذلك سنكشف لكم أخر تحديث لتردد القناة، بحيث يتعرف عليها الجميع.

استقبال قناة طيور الجنة أطفال 2024

يمكنك وبكل سهولة مشاهدة كل ما هو مميز وحصري في عالم الطفل والكرتون، بالإضافة إلى أن القناة ينجذب إليها ملايين الأطفال حول العالم العربي، ويمكن استقبالها على الأقمار الصناعية المختلفة، التي جاءت وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي قناة طيور الجنة أطفال هو النايل سات.

بينما التردد “11258”.

جودة القناة عالية.

استقطاب القناة يكون عمودي.

بينما معامل تصحيح الخطأ للقناة فهو : ¾.

نزل قناة طيور الجنة الجديد 2024 عرب سات

ولكي تستمتع بكل ما تقدمه قناة طيور الجنة أطفال الجديد، على الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها العرب سات، فلابد من اتباع البيانات الأتيه:-