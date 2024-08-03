تثبيت تردد قناة مهرجان العلمين الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية “هتتفرج على الحفلات وانت مكانك”

كثير من الأشخاص الآن يتساءلون عن تردد قناة مهرجان العلمين الجديد حيث ان الكثير من الاشخاص بكل ارجاء مصر يتحدثون عن تردد تلك القناة التي تم إطلاقه من جانب الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية القناة تقوم بعرض الفعاليات الخاصة بمهرجان العلمين 2024 بالدوره الثانيه الخاصه به فى اعلنت الشركة عن وجود قناة U live، فمن المقرر أن تكون المسؤول الأول عن بث المهرجان بكل الفعاليات الخاصة به وفيما يلي سنوضح لكم احدث تردد للقناة.

تردد قناة مهرجان العلمين الجديد

لا يزال البحث كبير من جانب العديد من الأشخاص حول تردد قناه مهرجان العلمين وقد جاء تردد تلك القناة الجديد ليكون كما يلي:

التردد 11785

القمر الصناعي نايل سات

معدل استقطاب رأسي

معدل الترميز 27500

خطوات ضبط تردد قناه مهرجان العلمين

قناة مهرجان العلمين تتسم بالعديد من المميزات التي ليس من الممكن أن يتم حصرها، فمن ضمن تلك المميزات التي تتسم بها أنها تتميز ببث المحتوى المتعلق بها بشكل مجاني تمامًا، هذا بالإضافة إلى أن تلك القناة تتسم بأنها تعرض المحتوى الخاص بها بأعلى جودة وكفاءة، ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يتم ضبط تلك القناة بكل سهولة ويسر اتباع النقاط التالية: