رابط الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني 2024 بالعراق عبر منصة أور

رابط الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني عام 2024، حيث أن هناك عددا كبيرا من سائقي السيارات في العراق يسألون عن كيفية معرفة غرامات المرور، ولذلك أعلنت هيئة إدارة المرور العامة عن الطريقة المناسبة للاستعلام عن مخالفات المرور، وقامت بتوفير منصة أورو الإلكترونية التي يمكن من خلالها معرفة المخالفات المرورية والغرامات المالية الواجب سدادها، كما تتيح المنصة إمكانية دفع الرسوم ونستعرض لكم كل هذه التفاصيل في السطور القادمة.

كيفية الاستعلام عن غرامات المرور عبر بوابة أور

أصبح بإمكان السائقين الآن الحصول على معلومات حول غرامات المرور إلكترونيا مما يسهل عليهم توفير الوقت والجهد، كما يمكنهم الاطلاع على قيم الغرامات إن وجدت وذلك من خلال إدخال الرقم الألماني الموجود في خلفية السيارة، لكن يتعين على سائقي المركبات اتباع بعض الخطوات والتي تتضمن ما يلي:

ادخل إلى بوابة أور الإلكترونية.

اضغط على القائمة الرئيسية واختر رمز الخدمات.

انقر على غرامات المرور.

أدخل الرقم الألماني للسيارة الموجود في الجزء الخلفي منها.

اضغط على زر البحث وستظهر لك المخالفات إذا كانت موجودة.

خطوات سداد غرامات المرور 2024

يمكن لسائقي السيارات دفع رسوم الغرامات المالية المسجلة بشكل إلكتروني من خلال منصة أرو، دون الحاجة للذهاب إلى هيئة إدارة المرور العامة في العراق، كل ما عليهم فعله هو اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى منصة أرو الإلكترونية.

إذا كان لدى المستعلم حساب على المنصة فعليه إدخال معلومات الحساب لتسجيل الدخول.

اضغط على القائمة الرئيسية.

انتقل إلى الخدمات والضغط على رمز غرامات المرور.

اكتب رقم السيارة الألماني واضغط على زر التأكيد.

حدد وسيلة دفع الغرامة ثم يتم الضغط على خيار السداد لتسديد المبلغ.

أنواع غرامات المرور و تكلفتها في العراق

عند البحث عن الغرامة من خلال منصة أور، سيتبين للمستخدم أن تكلفة دفع الغرامة تتعلق بنوع المخالفة حيث تم تحديد كل غرامة لتعزيز الأمن والسلامة للمواطنين، وتوجد أنواع الغرامات على النحو التالي: