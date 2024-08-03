طريقة إضافة مولود جديد في حساب المواطن 1446 الكترونيا والشروط اللازمة

تسعى المملكة العربية السعودية إلى توفير الخدمات والمساعدات المالية لجميع الأسر ذات الدخل المحدود التي تحتاج إلى إعانة شهرية لتوفير احتياجاتهم، ولذلك قامت المملكة بإطلاق برنامج حساب المواطن الذي يمد تلك الأسر بالدعم الذي يناسبهم، وتحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الكشف عن جميع شروط وخطوات التسجيل في البرنامج بالإضافة إلى خطوات تسجيل مولود جديد لعام 1446.

الشروط اللازمة لإضافة مولود إلى حساب المواطن

يمكنك من خلال تحقيق الشروط التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التمكن من إضافة مولود جديد إلى حساب المواطن، وتتمثل تلك الشروط في النقاط الاتية:

يجب أن يكون المولود المراد إضافته حاصل على الجنسية السعودية، كما يجب أن يكون العائل حاصل على الجنسية السعودية أيضا.

يشترط أن يكون المولود المراد إضافته مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل مستمر.

يجب أن يكون عمر الفرد المتقدم ثمانية عشر عام كحد أدنى.

من الضروري توفير جميع الأوراق والوثائق المطلوبة.

لابد أن يتم تحديث بيانات العائل في السجلات المدنية.

من الضروري ألا يملك الفرد عقارات أو أراضي قيمة.

يلزم ألا يزيد دخل الفرد عن القيمة التي حددتها الوزارة.

يجب أن يتم تسجيل المولود في الأحوال المدنية.

طريقة إضافة مولود إلى حساب المواطن 1446

قامت وزارة الموارد البشرية بإيضاح الطريقة والخطوات الصحيحة التي تمكن جميع المستفيدين من إضافة مولود جديد لحساب المواطن، ويمكن تنفيذ تلك الطريقة من خلال النقاط الاتية: