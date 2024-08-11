بداية العد التنازلي على تاريخ صرف رواتب المتقاعدين بالمغرب 2024 .. باقي كم يوم

يزداد البحث اليوم كل يوم من قبل الكثير والكثير من المواطنين لمعرفة ما هو موعد صرف الرواتب للمتقاعدين في المغرب 2023، بعد أن تم التخطيط لزيادة جديدة وتم الإعلان من قبل وزارة المالية والاقتصاد عن موعد صرف الرواتب للشهر الجاري 2024 في المغرب، وقد أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة في الرواتب، وفيما يلي سنوضح لكم التفاصيل.

تاريخ صرف رواتب المتقاعدين بالمغرب 2024

وفقاً لتزايد معدل البحث اليوم عبر محرك البحث جوجل عن معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين في المغرب 2023، ستقوم وزارة المالية والاقتصاد المغربية بإصدار بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي ومن المقرر أن يتم الصرف من يوم 15 إلى 26 من كل شهر، ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بشأن الزيادة حتى الآن.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في المغرب

تتمثل إجراءات استعلام المواطن عن راتب المتقاعد في المغرب فيما يلي

الخطوة الأولى ادخل إلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية المغربية من هنا.

الخطوة الثانية اضغط على أيقونة الراتب.

الخطوة الثالثة اختر المؤسسة المراد الاستفسار عنها.

الخطوة الرابعة أدخل المعلومات المطلوبة وتأكد من صحتها.

الخطوة الخامسة اضغط على زر الاستفسار.

زيادة الرواتب في عام 2024.

أثار العديد من أفراد الشعب بالمغرب تساؤلات حول الزيادة المقررة في الرواتب اعتبارًا من سبتمبر 2023، ولكن تم الإعلان رسميًا عن قرار تطبيق الزيادة في 1 مايو 2024، بعد أن طالب الموظفون الذين يواجهون ارتفاع الأسعار بزيادة الرواتب، وقد تم الإعلان عن أن الزيادة ستكون بحد أقصى 1000 درهم للجهات الحكومية و5000 درهم للحد الأدنى للأجور.