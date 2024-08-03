مخالفات هضيع منك الشقة.. حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي

حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي، ‏صندوق الإسكان الاجتماعي دائما ما يقوم بإطلاق العديد من الوحدات السكنية في المشاريع الخاصة به لتوفير السكن والمأمن للكثير من الطبقات وخصوصا الفقراء ومحدودي الدخل، ولكن في الفترة الأخيرة بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي يقوم بإطلاق حملات التفتيش عن جميع الوحدات السكنية المسكنة حتى يتم التأكد من أنه يتم استخدامها وفقًا للعقود والاتفاقيات الموضحة وفي حالة وجود أي مخالفات يتم سحب الوحدة السكنية بشكل نهائي من مالكها، سوف نتعرف عن المخالفات في المقال.

‏حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي

قام صندوق الإسكان الاجتماعي بتوضيح بعض الحالات التي يتم فيها استرجاع الوحدات السكنية من صاحبها وذلك بسبب القيام بمجموعة من المخالفات التي تتعارض مع القوانين الموضوعة:

‏في حالة تأخر المستفيد عن دفع الأقساط الخاصة بالوحدات السكنية في المواعيد المحددة لها.

‏إذا لم يقوم المتقدم بالذهاب لاستلام الوحدة السكنية الخاصة به في المواعيد المحددة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي.

‏إذا قام الشخص المستفيد والحاصل على الوحدة السكنية بعملية تأجير لها أو بيعها لأي شخص آخر بدون أن يتم إعلام الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية.

‏إذا قام الشخص المستفيد بعمل أي تزوير أو مخالفات في المستندات الرسمية الخاصة بعملية التقديم.

‏في حالة استغلال الوحدات السكنية في أي أنشطة تجارية أو أي نشاط آخر غير السكن.

‏غرامات يتم فرضها على مخالفي الوحدات السكنية

‏يتم شن الكثير من الحملات الخاصة بالتفتيش على الوحدات السكنية لكافة المشاريع الخاصة بالسكن الاجتماعي حتى يتم التأكد من وصول هذه الوحدات إلى جميع المستحقين ولا يتم استغلالها في أي أمور أخرى لها علاقة بالسكن ويقال أن من يتم اكتشاف أنه يقوم بتأجير الوحدات السكنية الخاصة بالمشاريع يتم دفع غرامة بقيمة 40,000 جنيه في أول مرة قبل أن يتم سحب الوحدة السكنية.