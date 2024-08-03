استقبلها وفرح اطفالك .. تردد قناة كراميش الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة الأغاني الجديدة

تردد قناة كراميش الجديد 2024 يبحث عنها معظم الآباء والأمهات في الوطن العربي، حيث تعتبر من احدى القنوات المتميزه بتقديم مجموعة من الأغاني والأناشيد الشيقة والحماسية، ولقد توقف بث القناة في فترة معينة مما أدى إلى تغيير التردد، والجدير بالذكر أن إدارة القناة تعمل على تطوير وتحسين جودة البث ووضوح الصوت والصورة، حيث ازداد البحث كثيرا عن التردد في ظل الفترة التي يتواجد بها الأطفال في المنزل لمشاهدة ما يعرض من أغاني.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

يعد أكثر ما يتم البحث عنه خلال هذه الفترة تردد قناة كراميش الجديد 2024، حيث أن القناة تتميز بعرضها لمجموعة من البرامج التعليمية التربوية التي تنمي مهارات وإدراك الطفل، كما تتميز بأنها قناة مجانية توفر البث على مدار 24 ساعة دون انقطاع بثها، كما تقوم بتقديم محتويات هادفه للأطفال لإخراج أطفال أسوياء للمجتمع المحيط بهم، كما تبث فيهم القيم العربية الأصيلة بعيدة كل البعد عن الابتذال والمحتويات السيئة.

تردد قناة كراميش الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

نوضح لكم الآن الترددات الخاصة بالقناة على الاقمار الصناعية النايل سات والعرب سات وجاءت الترددات كالاتي:

التردد على النايل سات :

التردد : 11429.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الاستقطاب: عمودي.

وأما التردد ي عرب سات :

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: عمودي.

كيفية استقبال القناة