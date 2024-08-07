“ابسط ولادك ودلعهم” تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات وعرب سات 2024 استمتع بأجمل أغاني الأطفال مع لولو

تعتبر قناة وناسة من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي متنوع يناسب جميع الأعمار، وحرصا منها على مواكبة التطورات والتواجد عبر منصات متعددة توفر القناة إمكانية مشاهدتها من خلال الترددات الأرضية والأقمار الصناعية بما في ذلك نايل سات وعرب سات، في السطور التالية نستعرض لكم التردد وطريقة ضبطه على السيرفر.

تردد قناة وناسة كيدز 2024 على النايل سات

في هذا المقال نعرض لكم تردد قناة وناسة الجديد لقناة وناسة على نايل سات وكيفية ضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بكم:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد على عرب سات

يمكنكم استقبال تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد الآتي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال

تقدم بعض أجهزة الاستقبال ميزة “البحث التلقائي” للقنوات، مما يسهل عليك العثور على قناة وناسة بسهولة، مع الترددات الجديدة، يمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة برامج أطفالك المفضلة على شاشة التلفزيون بجودة عالية، استمتعوا بوقت ممتع و سنوضح لكم خطوات تثبيت القناة:

اذهب إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال لديك.

ابحث عن خيار “استكشاف القنوات” أو “الترددات”.

اختار خيار “البحث اليدوي”.

أدخل التردد المناسب للقناة مع أخذ القمر الصناعي الذي ترغب في المشاهدة عليه بعين الاعتبار (نايل سات أو عرب سات).

أدخل معدل الترميز ومعامل تصحيح الأخطاء ونوع الاستقطاب بدقة.

اضغط على زر “استكشاف” أو “بدء”.

بمجرد انتهاء البحث ستظهر قناة وناسة بين قنواتك.

تأكد من توجيه هوائي الاستقبال نحو القمر الصناعي المناسب (النايل سات أو عرب سات) قبل أن تبدأ عملية البحث.

إذا واجهت أي مشكلة في ضبط القناة يمكنك مراجعة دليل المستخدم لجهاز الإستقبال أو الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بالقناة.

برامج قناة وناسة المتنوعة 2024

تقدم قناة وناسة مجموعة كبيرة من البرامج المتنوعة التي تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية، وتشمل هذه البرامج: