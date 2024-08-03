استخرجها الآن .. رابط نتائج الثانوية العامة 2024 اليمن صنعاء وزارة التربية اليمنية yemenexam.com 

قامت وزارة التربية اليمنية بالتسهيل على الطلاب وأولياء الامور الذين يرغبون في استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 من خلال رابط رسمي قامت باطلاقه عبر منصتها الالكترونية والذي يمكن لكافة المستخدمين داخل اليمن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الثانوي وخاصة بعد الاعلان الرسمي من قبل وزارة التربية اليمنية عن ظهور نتائج أوائل الثانوية العامة صباحا اليوم السبت الموافق 3 من شهر أغسطس الجاري لعام 2024.

نتائج الثانوية العامة 2024 اليمن

الان يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في اليمن لعام 2024 من خلال اتباع الخطوات التي حددتها وزارة التربية اليمنيه وذلك ما سنتعرف عليه فيما يلي:

قم أولا بالانتقال لموقع وزارة التربية اليمنية.

أو من خلال الدخول على موقع الامتحانات والاختبارات الرسمي.

لابد من اتباع الخطوات التي يتطلبها تسجيل الدخول للموقع.

الضغط على خيار نتائج الثانوية العامة 2024.

ادخال رقم جلوس الطالب في الحقل المخصص له.

اختيار المحافظة التي يعيش بها الطالب الذي يرغب بالاستعلام عن نتيجته.

اختيار شعبة الادبي أو العلمي.

الضغط على الاستعلام عن النتيجة.

نتائج الثانوية العامة في اليمن

قامت وزارة التربية اليمنية باطلاق رقم مباشر خاص بها يمكن من خلاله الاتصال ومعرفة نتيجة الطالب في مرحلة الثانوية العامة أو ارسال رسالة نصية إلى نفس الرقم وهو 161 على أن تحتوي تلك الرسالة على رقم الجلوس الخاص بالطالب والذي خاض به الامتحانات، وسوف يعرف أن طالب نتيجته على الفور بعد اتباع الخطوات اللازمة من قبل الجهات المختصة.