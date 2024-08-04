“ماما جابت بيبي” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات لمتابعة أغاني الأطفال والأناشيد بجودة عالية

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أشهر القنوات التي نالت استحسان الكثيرين سواء من الأطفال أو الكبار، يعود سبب شهرتها إلى مؤسسها خالد المقداد الذي بذل جهودا كبيرة في تطوير القناة، بعد نجاح القناة باللغة العربية والإنجليزية والتركية سيتم إطلاق مجموعة من القنوات بلغات أخرى، إذ تتميز قناة طيور الجنة بتقديم مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تعليم الأطفال وتعزيز ثقافتهم، وقد حققت نسب مشاهدة مرتفعة داخل الوطن العربي مما أدى إلى زيادة البحث عن تردد قناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات

تعتبر قناة طيور الجنة أول قناة فضائية تقدم مجموعة من البرامج الهادفة التي تعزز مهارات وتركيز الأطفال، مثل برامج الرسوم المتحركة والأغاني التعليمية فيما يلي تردد القناة علي القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات

تم تصنيف قناة طيور الجنة كأفضل قناة للأطفال على القمر الصناعي عرب سات، حيث تقوم بتعليم الأطفال قواعد اللغة العربية الصحيحة وتوجيههم نحو مبادئ وأخلاقيات الدين الإسلامي بالإضافة إلى تعليمهم أسس الرياضيات، وبهذا تساهم في إعداد جيل جديد قادر على مواجهة التحديات في مسيرته التعليمية.

تردد القناة على عرب سات

التردد: 12174.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مميزات قناة طيور الجنة 2024

تتمتع قناة طيور الجنة بالعديد من الخصائص التي أصبحت بها واحدة من أفضل القنوات المتاحة مثل: