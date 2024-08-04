خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بعد الزيادة الجديدة عبر موقع وزارة المالية العراقية

ينتظر العديد من المواطنين المتقاعدين إيداع الرواتب في شهر أغسطس 2024، وذلك بعد الزيادة التي أعلنتها وزارة المالية العراقية اعتبارا من هذا الشهر نتيجة لارتفاع الأسعار ومواجهة الغلاء الذي تعاني منه البلاد، وقد بدأت وزارة المالية بصرف رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس 2024 في العراق، لذلك دعونا نتعرف على موعد الصرف وكيفية الاستعلام عن الراتب بعد الزيادة الجديدة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر اب 2024 العراق

من المتعارف عليه أن وزارة المالية العراقية تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق عام 2024 في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ولكن إذا صادف هذا اليوم إجازة رسمية فقد يتم تقديم أو تأخير الصرف إلى اليوم السابق أو التالي، الكثيرون ينتظرون هذه الرواتب بعد إعلان وزارة المالية عن زيادة جديدة تهدف لمواجهة الغلاء وتحسين مستوى معيشة المتقاعدين.

بدأت وزارة المالية العراقية اليوم الخميس الأول من أغسطس عام 2024، صرف رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس 2024 في العراق، وتوفير جميع المستحقات المالية والزيادة الجديدة المعلن عنها بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة الجديدة

أفادت وزارة المالية العراقية بأنه يمكن للمتقاعدين الاستفسار عن رواتب المتقاعدين في العراق بعد الزيادة الجديدة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال اتباع الخطوات التالية: