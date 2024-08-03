“استعلم عن اسمك” اسماء المشولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم العراق عبر مظلتي 

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن كيفية الاستعلام عن اسماء المشولين الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة بالعراق، حيث يعتبر المبلغ المالي المخصص للرعاية الاجتماعية بالغ الأهمية للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود في العراق، إذ تعتمد هذه الأسر بشكل أساسي على هذا الدعم لتلبية احتياجاتها المعيشية، لذا أطلقت الوزارة منصة جديدة تسمى “مظلتي” تتيح للمستفيدين متابعة دعم الرعاية الاجتماعية والاستعلام عنه.

اسماء المشولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية سبب عدم صدور كشوفات اسماء المشولين الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة، حيث يعود ذلك إلى عدم توفر الأموال المخصصة لدعم الرعاية الاجتماعية، وبمجرد توفر هذه الأموال سيتم البدء في صرفها ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن تلك الأسماء عند ظهورها على منصة “مظلتي” الإلكترونية، من خلال اتباع الخطوات المحددة:

ادخل الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

اضغط على الزر المخصص للاستعلام عن اسماء المشولين الرعاية الاجتماعية في العراق.

حدد رقم الوجبة وهي الوجبة النهائية.

اختار المحافظة التي تقيم بها.

أدخل جميع المعلومات المتعلقة بالمستفيد من الدعم الاجتماعي.

اضغط على زر الاستعلام حتى تتعرف على النتيجة بمجرد أن يتم الإعلان عنها رسميا من قبل وزارة الشؤون العراقية.

شروط الحصول على الدعم من الرعاية الاجتماعية العراقية؟

يوجد عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية لكي يتم قبولهم وهي كما يلي: