“لينك الدرجات” نتائج الثانوية العامة اليمن برقم الجلوس 2024 موقع وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للاختبارات

استعلم عن نتائج الثانوية العامة اليمن برقم الجلوس 2024 والتي ظهرت في الساعات الماضية، وذلك بعد انتهاء فترة الاختبارات التي امتدت لأسابيع عدة، ورغم أهمية هذه المرحلة إلا أن وزارة التربية والتعليم اليمنية لم تصرح بعد عن الموعد النهائي لإعلان النتائج، ولكن ماتم تأكيده أن عمليات تصحيح الاختبارات مازالت مستمرة حتى وقتنا الحالي ، بالاضافة إلى عمليات الرصد والمراجعة لضمان دقة النتائج، وسوف نستعرض كافة التفاصيل عن النتيجة، وعلاوة على ذلك خطوات الاستعلام عنها.

اعلان نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

تم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن برقم الجلوس 2024 وذلك طبقا لبيان وزارة التربية الاخير، وذلك عقب إتمام عمليات الرصد ومراجعة درجات كافة المواد الدراسية، حيث قام وزير التعليم في اليمن باعتماد النتائج رسميًا، ومن ثم إتاحتها عبر رابط إلكتروني خاص لتمكين الطلاب من الاطلاع عليها، وتشير الإحصائيات الأولية إلى ارتفاع نسب النجاح لهذا العام وذلك لأن الامتحانات قد مرت بسلام دون مشاكل تذكر، وقد أشارت الوزارة إلى أن نسب النجاح وصلت إلى 95% هذا العام الدراسي.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن برقم الجلوس 2024

تبذل وزارة التربية والتعليم اليمنية قصارى جهدها من أجل توفير الاستعلام عن النتيجة للطلاب بكل سهولة دون التوجه إلى المدارس، وفيما يلي سوف خطوات الاستعلام عن نتائج ثالث ثانوي صنعاء وكل المحافظات من خلال اتباع العديد من الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية .

أو اللجوء إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات.

اضغط على على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” الموجودة في الصفحة الرئيسية.

حدد خيار “نتائج الثانوية العامة”.

قم بعد بإدخال رقم الجلوس أو الاسم الكامل في الخانة المحددة.

اضغط على “الاستعلام عن النتيجة”.

ومن خلال الخطوات السابقة سوف تظهر النتيجة بشكل مفصل حيث تتضمن درجات الطالب بكل مادة.

يتمكن الطالب من الحصول على النتائج الخاصه به وذلك بعد أن تقوم وزارة التربيه والتعليم بتفعيل الموقع الرسمي الخاص بها، والذي يتم عن طريقه استخراج درجات الطالب في جميع المواد الدراسية الخاصه بامتحانات الدور الاول والتي تم الانتهاء منها في شهر مايو، ومنذ ذلك الوقت يبحث الطالب عن الرابط الرسمي للنتيجة.