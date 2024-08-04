Wanasah “مين سرق جزمة لولو يا أطفال” تردد قناة وناسة 2024 الجديد على جميع الأقمار بأقوى إشارة وجودة HD

يبحث العديد من محبي قنوات الأطفال والرسوم المتحركة من أولياء الأمور عن تردد قناة وناسة 2024 الجديد، حيث تحظى تلك القناة بقاعدة جماهيرية كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث تقدم محتوى فريد بأعلى جودة يتمتع بروح الفكاهة والمرح استنادًا على شخصية كرتونية تُدعى “لولو” يُجدر بالذكر أن تلك القناة ملك الفنان السعودي الكبير راشد الماجد، وتعمل تحت رعاية مجموعة قنوات MBC مما يجعلها في مقدمة القنوات الخاصة بمحتوى صغار السن.

تردد قناة وناسة 2024 الجديد

أعلنت إدارة قناة Wanasah Baby عن تردد قناة وناسة 2024 الجديد على جميع الأقمار الصناعية وذلك من أجل تحديث جودة الصوت والصورة الخاصة بالمحتوى، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة دون تقطيع وتقدم محتوى مميز من أناشيد تعلم الأطفال الأداب، بالإضافة إلى الأناشيد والأغاني الدينية والترفيهية والتعليمية التي تنمي من ذكاءهم وإداركهم، بحيث تقدم الأغاني محتوى يتم من خلاله تعليم الأرقام والحروف وغيرها، وجاء التردد على النايل سات كالآتي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

كما أن التردد الجديد على القمر الصناعي العرب سات جاء على النحو الآتي..

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: أفقي h.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

أناشيد قناة وناسة بيبي الجديد 2024

بعد التعرف على تردد قناة وناسة 2024 يُمكن أيضًا التعرف على مختلف أغاني تلك القناة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال من خلال التالي من نقاط:-

أنا لولو ما في مني.

وينك يا لولو.

ماذا تشتري لولو بالمول.

شو بقولوا الحيوانات يا لولو.

ماما ماما شو يا لولو.

يمي يمي يا مامي.

ليكا أختي الغيورة.

لولو عم بتضيع.

شيكا وشوكو

ميدو ضربها لولو.

حنامي حنامي.

ميدو بيلعب بالكبريت.

ماما تحبني بابا يحبني.

طريقة استقبال تردد قناة وناسة الجديد