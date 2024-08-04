نتيجة الثانوية العامة الأردن 2024 | اليكـــم رابط نتائج التوجيهي 2024 الأردن tawjihi.jo برقم الجلــــوس

ينتظر كثير من الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة الأردن 2024، حيث لم يتم الإعلان بعد عن النتائج وقد قامت وزاره التربيه والتعليم الاردنيه بتوفير رابط يمكن من خلاله الطلاب أن يقوموا بالاطلاع على نتائجهم كما قامت الوزارة أيضا بتوضيح كيفية الاستعلام عن النتائج من خلال موقعها الرسمي تسهيلا على الطلاب.

نتيجة الثانوية العامة الأردن 2024 برقم الجلوس

قامت وزاره التربيه والتعليم الاردنيه بالتأكيد على ما يلي:

لم يتم الإعلان بعد عن نتائج الثانويه العامه الاردنيه

قامت الوزارة بالتأكيد ايضا على ان عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية تتم بصوره دقيقه وتحت اشراف ميجان تعليميه متخصصه.

سوف يتم اعتماد النتائج من قبل الوزير بعد الانتهاء من التصحيح الدرجات.

سوف يتم الاعلان عن اسماء الطلاب الاوائل ثم إتاحة النتيجة على موقع الوزارة الرسمي.

من المتوقع ان يتم الاعلان عن النتيجة في موعد أقسام منتصف شهر أغسطس 2024

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2024 الأردن

صرحت وزارة التربيه والتعليم الاردنيه بأن رابط الاستعلام عن النتائج سوف يتم تفعيله بعد الانتهاء مباشرة من اعمال التصحيح وايضا رصد الدرجات و واعتمادها من الوزير سوف يتم نشرها على الموقع ويمكن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس عن طريق اتباع عدة خطوات وقد تمثلت الخطوات فيما يلي:

الذهاب اولا الى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربيه والتعليم الاردنيه.

النقل بعد ذلك على زر الثانويه العامه.

اختيار بعد ذلك تبويب نتائج التوجيهي.

كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس في الأماكن المخصصة لذلك والتأكد من صحة البيانات المدخلة.

النقل بعد ذلك في هذه الحالة على زر عرض نتيجة الطالب.

سوف تظهر النتيجة أمامك على الشاشة في جميع المواد الدراسية في حالة اعتمادها بشكل رسمي.

آخر الأخبار المتعلقة بنتائج التوجيهي الأردن

أعلنت الجهات المختصة أنه لم يتم الاعلان عن نتائج الثانوية العامة الأردن حتى هذه اللحظة، كما أكدت على عدم الانسياق وراء المواقع الغير معتمدة، التي تفيد بظهور النتيجة، وأنها غير مسؤولة عن أي نتائج يتم الحصول عليها من هذه المواقع، مؤكدة أن النتائج سيتم الاعلان عنها عبر موقع الوزارة الرسمي، وذلك بعد اعتمادها من الجهات المختصة وعقد مؤتمر صحفي للاعلان عن موعدها رسميا.