كلاسيكو الكرة الأرضية.. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة هي واحدة من أكثر اللقاءات شهرة وإثارة في عالم كرة القدم حيث يعرف هذا الصدام بين قطبي كرة القدم الإسبانية بـالكلاسيكو، وهو ليس مجرد مباراة كرة قدم بل هو حدث يجذب أنظار العالم بأسره و يمتد تاريخه العريق إلى أكثر من قرن حيث بدأ منذ أول مواجهة بين الفريقين في عام 1929 مما يجعل تاريخ المنافسة بينهما طويلا ومشوقا.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

تأتي موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة كجزء من استعدادات الفريقين للموسم الجديد، وتعد فرصة رائعة للجماهير لمشاهدة أحدث تشكيلات الفريقين وأداء اللاعبين الجدد في سياق مباراة تجريبية قبل بدء المنافسات الرسمية وإليكم المواعيد لمشاهدة المباراة كالتالي:

يوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2024، على ملعب ماتيلاف ستاديوم الأمريكي.

يتطلع عشاق كرة القدم إلى مواجهة حماسية بين الغريمين التقليديين.

ستبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بينما ستنطلق في الثالثة صباحا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية التحضيرية

تعتبر قناة Kuwait Sports HD واحدة من أبرز القنوات الرياضية التي تقدم تغطية شاملة لأحداث الرياضة المحلية والدولية، بفضل ترددها المميز على قمر نايل سات ويمكنكم من خلالها مشاهدة والاطلاع على موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والتردد والتفاصيل كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

نايل سات. التردد: 11054.

11054. الاستقطاب: عمودي.

عمودي. معدل الترميز: 27500

27500 معامل التصحيح: 2/3.

لقائات الملكي قبل مواجهة برشلونة وبعد المواجهه

قدم ريال مدريد أداء غير مرضي خلال جولته في الولايات المتحدة، حيث انتهت مباراته أمام ميلان بهزيمة قاسية (0-1) عقب هذه المباراة ويوجد موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والاطلاع على التفاصيل الهامة كالتالي: