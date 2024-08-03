من هنا سجل الان.. اليك خطوات التسجيل في منصة مصرف ليبيا المركزي لحجز 4000 دولار

قام البنك المركزي بدولة ليبيا بالإعلان عن خطوات التسجيل في منصة مصرف ليبيا المركزي، حيث تهتم فئة كبيرة من المواطنين بالحصول على العملات الأجنبية بعد نزولها في البنك المركزي الذي حدد بعض الشروط المطلوبة لكي تتمكن من التسجيل والاستفادة من حجز حوالي 4000 دولار على الأقل، يمكنك التعرف على كافة التفاصيل من خلال مقال اليوم.

التسجيل في منصة مصرف ليبيا المركزي

سهل مصرف ليبيا المركزي إمكانية حجز العملة الأجنبية عبر الإنترنت لجميع المواطنين ويمكنكم معرفة أهم الخطوات المطلوبة للتسجيل بشكل صحيح وتتمثل في النقاط التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع مصرف ليبيا .

أضف اسم المستخدم بشكل صحيح وكلمة المرور.

قم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول ثم اضغط على أيقونة حجز العملة الأجنبية.

أضف جميع البيانات المطلوبة في استمارة الطلب.

حدد بعد ذلك فرع البنك الذي تريد الحصول على العملة من خلاله.

قم برفع جميع المستندات المحددة بشكل صحيح.

الموافقة على كافة الشروط المحددة.

في الخطوة الأخيرة اضغط على كلمة إرسال الطلب.

ما هي شروط منظومة حجز مصرف ليبيا

يوجد بعض الشروط التي تم تحديدها من قبل البنك المركزي لجميع الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على العملة الأجنبية، وتتمثل كافة الشروط المطلوبة في الآتي: