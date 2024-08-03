بكاميرا رهيبة.. تعرف علي مواصفات هاتف Realme 12 4G واكتشف سعره المميز

إسلام رمضان تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
بكاميرا رهيبة.. تعرف علي مواصفات هاتف Realme 12 4G واكتشف سعره المميز
هاتف Realme 12 4G

تقدم ريلمي طرازها الجديد هاتف Realme 12 4G، وهو يعد خيارا مثاليا في فئة الهواتف متوسطة المواصفات، حيث يجمع بين الأناقة والأداء العالي، يتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 685 ثماني النواة بتقنية 6 نانومتر، مما يوفر تجربة سلسة وفعالة من حيث الطاقة، يأتي بخيارات تخزين متعددة تصل إلى 512 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، مما يضمن مساحة كبيرة للتطبيقات والملفات.

مواصفات هاتف Realme 12 4G

الخاصيةالتفاصيل
دعم الشريحةشريحتين Nano Sim
الشبكات2G, 3G, 4G
الأبعاد والوزن163×75.5×7.9 ملم, 187 جرام
المتانةظهر بلاستيكي مقاوم للصدمات, معيار IP54 لمقاومة الغبار وقطرات الماء
الشاشةAMOLED 6.67 إنش, 1080×2400 بكسل, 395 بكسل/إنش, معدل تحديث 120Hz, سطوع 2000 شمعة
الذاكرة128/256/512 جيجا بايت للتخزين, 8 جيجا بايت رام, دعم كارت ميموري
المعالجSnapdragon 685, 6 نانومتر, Adreno 610
الكاميرا الأمامية16 ميجا بكسل, F/2.5
الكاميرا الخلفية50 ميجا بكسل, F/1.9, Sony LYT-600, OIS + 2 ميجا بكسل, F/2.4 للعزل
تصوير الفيديوFHD 1080p@30fps, HD 720p@30fps
الصوتميكروفون إضافي لعزل الضوضاء, سماعات ستيريو
الاتصالWi-Fi a/b/g/n/ac, Dual-band, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS
الأمانمستشعر بصمة تحت الشاشة, Face Unlock
المستشعراتالتسارع, القرب, البوصلة, الجيروسكوب
المنافذمدخل سماعات 3.5 ملم, USB Type C 2.0
البطارية5000 مللي أمبير, شحن سريع 67 واط

سعر هاتف Realme 12 4G

في السوق المصري، يعد الحصول على هاتف Realme 12 4G بمواصفات عالية مثل سعة تخزين 256 جيجابايت إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت بمثابة صفقة ممتازة، خاصة إذا كان السعر يقارب 10000 جنيه مصري، والأهم من ذلك، أن يأتي الجهاز مع ضمان دولي، مما يوفر طمأنينة إضافية للمستهلك فيما يتعلق بجودة المنتج وإمكانية الاعتماد عليه، هذه المواصفات تجعل من الجهاز خيارا جذابا للغاية لمن يبحثون عن أداء متميز وقيمة مضافة عالية مقابل السعر المدفوع.

معلومات الكاتب
إسلام رمضان

حاصل على ليسانس «أصول دين» جامعة الأزهر، أحب متابعة الأخبار والكتابة عنها والبحث بشكل واسع عن كل كلمة في الخبر

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