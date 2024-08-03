بكاميرا رهيبة.. تعرف علي مواصفات هاتف Realme 12 4G واكتشف سعره المميز

تقدم ريلمي طرازها الجديد هاتف Realme 12 4G، وهو يعد خيارا مثاليا في فئة الهواتف متوسطة المواصفات، حيث يجمع بين الأناقة والأداء العالي، يتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 685 ثماني النواة بتقنية 6 نانومتر، مما يوفر تجربة سلسة وفعالة من حيث الطاقة، يأتي بخيارات تخزين متعددة تصل إلى 512 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، مما يضمن مساحة كبيرة للتطبيقات والملفات.

مواصفات هاتف Realme 12 4G

الخاصية التفاصيل دعم الشريحة شريحتين Nano Sim الشبكات 2G, 3G, 4G الأبعاد والوزن 163×75.5×7.9 ملم, 187 جرام المتانة ظهر بلاستيكي مقاوم للصدمات, معيار IP54 لمقاومة الغبار وقطرات الماء الشاشة AMOLED 6.67 إنش, 1080×2400 بكسل, 395 بكسل/إنش, معدل تحديث 120Hz, سطوع 2000 شمعة الذاكرة 128/256/512 جيجا بايت للتخزين, 8 جيجا بايت رام, دعم كارت ميموري المعالج Snapdragon 685, 6 نانومتر, Adreno 610 الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل, F/2.5 الكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل, F/1.9, Sony LYT-600, OIS + 2 ميجا بكسل, F/2.4 للعزل تصوير الفيديو FHD 1080p@30fps, HD 720p@30fps الصوت ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء, سماعات ستيريو الاتصال Wi-Fi a/b/g/n/ac, Dual-band, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS الأمان مستشعر بصمة تحت الشاشة, Face Unlock المستشعرات التسارع, القرب, البوصلة, الجيروسكوب المنافذ مدخل سماعات 3.5 ملم, USB Type C 2.0 البطارية 5000 مللي أمبير, شحن سريع 67 واط

سعر هاتف Realme 12 4G

في السوق المصري، يعد الحصول على هاتف Realme 12 4G بمواصفات عالية مثل سعة تخزين 256 جيجابايت إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت بمثابة صفقة ممتازة، خاصة إذا كان السعر يقارب 10000 جنيه مصري، والأهم من ذلك، أن يأتي الجهاز مع ضمان دولي، مما يوفر طمأنينة إضافية للمستهلك فيما يتعلق بجودة المنتج وإمكانية الاعتماد عليه، هذه المواصفات تجعل من الجهاز خيارا جذابا للغاية لمن يبحثون عن أداء متميز وقيمة مضافة عالية مقابل السعر المدفوع.