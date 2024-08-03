بشرى سارة للنجاح .. “نتائج الثانوية العامة باليمن 2024 صنعاء وعدن” أعرف نتيجتك الآن

كشفت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن ظهور نتائج الثانوية العامة باليمن 2024 صنعاء وعدن، والذي طال ينتظرها الكثير والعديد من الطلاب والطالبات، وبناءً على ذلك فقد يمكنك بكل سهولة أن تحصل على النتيجة وفقًا للخطوات التي سوف يتم سردها لكم في النقاط التالية، فضلًا يمكنك من خلال المقال ان تتبع الخطوات وتحصل على النتيجة من خلال الموقع الرسمي أو من خلال الرقم الموحد للوزارة، لذلك فضًلا تابع الآتي.

نتائج الثانوية العامة باليمن 2024 صنعاء وعدن

أوضحت وزارة التربية والتعليم باليمن عن صدور نتائج الثانوية العامة باليمن 2024 صنعاء وعدن منذ قليل، وأصبح بإمكان الطلاب الحصول على النتيجة من خلال طريقتين مختلفين، الأولى في حالة عدم وجود أنترنت فقد يمكنك أن تحصل على النتيجة عن طريق الرقم الموحد للوزارة وهو الاتصال بـ 160 وتقديم الأسم ورقم الجلوس وسوف يتم الإطلاع على النتيجة فورًا، بينما يمكنك الحصول على النتيجة من خلال الاستعلام عن الموقع الرسمي ويمكنك معرفتها من خلال الفقرة التالية.

خطوات استخراج نتائج الثانوية العامة باليمن 2024

صدرت الآن نتائج الثانوية العامة باليمن 2024 صنعاء وعدن وجميع المحافظات، وأصبح بإمكان الطلاب والطالبات أن يحصلوا على النتيجة بأسهل الخطوات الممكنة، لذلك فضلًا يمكنك من خلال الخطوات الآتية أن تستخرج نتيجتك بكل سهولة عبر الآتي: