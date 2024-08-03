برقم الجلوس..رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن 2024 عبر وزارة التربية والتعليم

هناك بحث متواصل حول نتائج الثانوية العامة اليمن لعام 2024 حيث تم توفيرها برقم الجلوس للطالب أو الطالبة لذلك يبحث العديد من الطلاب والطالبات كذلك أولياء الأمور عن نتيجة الثانوية العامة في دولة اليمن بعد ظهور الأوائل في عموم اليمن لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعانة بموقع وزارة التربية والتعليم في صنعاء من أجل معرفة تفاصيل النتيجة فور ظهورها لذلك سوف نوضح لكم اليوم الطريقة بالخطوات التالية الصحية في مقال اليوم لمعرفة النتيجة النهائية لكل المواد الدراسية في الثانوية العامة لدولة اليمن.

رابط نتائج الثانوية العامة في دولة اليمن 2024

وزارة التربية والتعليم صنعاء 2024 قد أعلنت نتيجة الثانوية العامة في دولة اليمن لهذا العام حيث وضحت بأن يمكن استخدام رقم جلوس الطالب أو الطالبة لمعرفة النتيجة النهائية بكل سهولة كما أكدت بأن النتيجة قد وصلت إلى نسبة 95% كما أكدت بأن يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي أو عن طريق موقع الإدارة العامة للاختبارات لذلك سوف نوضح لكم اليوم الطريقة كما يلي بالتفصيل:

في البداية عليك الضغط على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

ثم بعد ذلك تسجيل الدخول ثم من القائمة اختر نتائج الامتحانات.

عليك بعدها تحديد نتيجة الثانوية العامة في اليمن.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم بعد ذلك اكتب كل البيانات الخاصة بالطلاب ومنها رقم جلوس الطالب.

في النهاية اضغط على زر البحث.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 برقم الجلوس