“رابط مباشر” نتائج التوجيهي 2024 الأردن برقم الجلوس عبر موقع وزارة التعليم الأردنية

حالة من القلق والتوتر بدأت تصيب عدد كبير من الطلاب بعدما أعلنت الوزارة عن الإنتهاء من رفع نتائج التوجيهي 2024 الأردن ، على الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع عليها دون الحاجة للخروج من المنزل أو الذهاب للمدارس خاصة في ظل الأجواء الحارة التي تمر بها البلاد، وتعد مرحلة التوجيهي من أصعب المراحل التعليمية التي يجب على الطلاب أن يحصدوا فيها أعلى الدرجات التي سوف تؤهلهم للإلتحاق بالكلية التي تحدد مصيرهم ومستقبلهم، وسوف نتعرف سوياً من خلال السطور التالية على خطوات ورابط الإستعلام.

نتائج التوجيهي 2024 الأردن برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن إنهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس الأردنية، ومن المقرر أن يتم الإنتهاء من عملية رصد وتجميع الدرجات والتي تتم بدقة عالية لتجنب حدوث أي أخطاء تتسبب في نقص درجات الطلاب خاصة وأنها مرحلة فاصلة ومهمة ، وأشارت الوزارة إلى أنه من المقر أن يتم الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري ، وأكدت الوزارة على تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن النتائج بشكل رسمي من خلال إتباع الخطوات الآتية :

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية من هنا .

ثم ادخل على قسم الخدمات الالكترونية أو نتائج الطلاب.

اضغط على نتائج التوجيهي.

ادخل رقم جلوس الطالب والبيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم انقر على أيقونة “عرض النتيجة”.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب على الفور.

نسب نجاح التوجيهي الأردني 2024

وكان مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم بالأردن أكد أن نسب نجاح التوجيهي الأردني لعام 2024، قد تخطت الـ 75% وهذا ما يدل على الجهود التي تبذلها وزارة التعليم من أجل النهوض بالعملية التعليمية مقارنة بالأعوام الماضية، وتقدم وزير التعليم الأردني بخالص التهاني للطلاب المتفوقين وتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق في المراحل المقبلة.