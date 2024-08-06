ماما جابت بيبي..أضبط الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي لمتابعة أغاني البيبي الصغير على نايل سات وعرب سات

يبحث الأهل بشكل دائم عن طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية، وذلك لأن هذه القناة من القنوات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الأطفال وأولياء الأمور أيضًا، حيث تركز طيور الجنة بيبي على تعليم الأطفال الصغار وزيادة ثقافتهم من خلال المحتوى الترفيهي والتعليمي الذي توفره، والذي يعمل على تطوير مهارات الطفل الاجتماعية واللغوية ويرفع مستوى ذكائه ويشجعه على اكتساب الكثير من المعلومات المفيدة بأسلوب ترفيهي ومسلي في الوقت ذاته، تعرض قناة طيور الجنة أغاني حصرية تعليمية وأناشيد تربوية وبرامج مشوقة تناسب الأطفال من مختلف الفئات العمرية.

أضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي

حققت قناة طيور الجنة بيبي منذ انطلاقتها الأولى نجاحاً كبيراً في جذب الأطفال وأولياء الأمور، حيث حظيت بشعبية كبيرة بفضل محتواها الآمن والمفيد للأطفال بمختلف الأعمار، ويمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة وتثبيتها على جهاز التلفاز بكل بساطة، وذلك من خلال بيانات التردد التالية:

أجدد تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات

تقدم قناة طيور الجنة بيبي مجموعة رائعة من الأغاني والأناشيد التي تعلم الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة طيور الجنة بيبي لمشاهدة الصورة والصوت بجودة عالية بدون انقطاع لذلك سوف نوضح لكم التردد الحالي لقناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي نايل سات كما يلي بكل التفاصيل المتاحة:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أحدث تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

قناة طيور الجنة بيبي من القنوات الشيقة التي تعلم الأطفال وتسعدهم في نفس الوقت حيث تقدم أغاني جديدة تعلم وتفرح قلوب الأطفال الصغيرة في بلادنا العربية لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة طيور الجنة بيبي لمتابعة جميع الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال الصغيرة على مدار اليوم بجودة عالية في الصوت والصورة لذلك سوف نوضح لكم التردد كما يلي بكل التفاصيل:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

مميزات قناة طيور الجنة بيبي